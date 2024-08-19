- Сложность законодательного жаргона объясняется:

Зарабатывать на жизнь сложными и непостижимыми текстами - распространённая проблема для многих, даже юристы часто сталкиваются со специфическим жаргоном, окутывающим право. Эдвард Гибсон, учёный из MIT, отметил этот факт. Что же приводит к этой специфической языковой привычке?

Гибсон и его коллеги погрузились в эту загадку и обнаружили сходство с заклинаниями. Как и заклинания, часто включающие специальные рифмы и архаичные фразы для обозначения власти, использование запутанного юридического жаргона также символизирует авторитет.

Эта команда попросила более 200 человек без юридического образования из США составить официальные законы, запрещающие такие действия, как вождение в нетрезвом виде, кража, поджог и торговля наркотиками. Используя другой подход, участники написали неофициальные описания этих преступлений.

Тенденции в написании

Это открыло любопытную правду: непрофессионалы неизменно пытались использовать юридический жаргон при составлении официальных текстов. "Похоже, люди бессознательно признают некий неписаный закон, что законы должны иметь определённый тон, и пишут их соответственно", - объяснил Гибсон, соавтор исследования, опубликованного в журнале "Процедуры" Национальной академии наук США (PNAS).

Типичная юридическая терминология не была более частой в неофициальных описаниях, несмотря на то, что участников просили добавить определённые элементы в свой текст позже. "Если кто-то хочет звучать как волшебник в английской культуре, они знают, что должны плести много старомодных рифм. Мы считаем, что этот формат может символизировать юридический язык подобным образом", - уточнил Гибсон.

Избыточное включение verbose-элементов

В предыдущем анализе контрактов группа, возглавляемая Гибсоном, обнаружила, что обширные определения часто включаются в предложения в юридических документах, делая их всё труднее понять. "Юридический жаргон каким-то образом развил тенденцию встраивать структуры в другие структуры, что нетипично для человеческих языков", - отметил Гибсон, профессор когнитивной науки. Ни общественность, ни сами юристы не ценят эту особенность.

Исследователи надеются использовать свои findings для поощрения законодателей к перефразированию законов более простым языком, не умаляя их юридического содержания.

Историческое влияние?

В настоящее время Гибсон и его команда исследуют исторические корни этих распространённых украшений и запутанностей, изучая старые юридические документы, датируемые даже кодексом Хаммурапи, известным юридическим кодексом, датируемым примерно 1750 г. до н.э. "Я бы предположил, что это совпадение, как появились первые законы, но у нас недостаточно информации", - признал профессор.

Европейский союз, будучи регулирующим органом с значительной властью, также критиковался за использование сложного юридического жаргона. Эта языковая привычка в юридических текстах ЕС не уникальна, так как исследование Гибсона показало, что люди часто бессознательно используют юридический жаргон при составлении официальных документов из-за неписаного правила, что законы должны иметь определённый тон.

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