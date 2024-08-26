Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиКапитан, пожалуйста.

Следователи находятся на борту капитан яхты, которая тонет у побережья Сицилии.

После трагического крушения роскошной яхты "Байезиан" у побережья Сицилии, в результате чего погибло семь человек, власти ведут расследование в отношении капитана судна. Согласно множеству сообщений в СМИ, внимание сконцентрировано на 51-летнем новозеландце Джеймсе Катфилде, которого...

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута

Следователи находятся на борту капитан яхты, которая тонет у побережья Сицилии.

В субботу прокурор Лука Морелли официально начал расследование в связи с предполагаемым халатным морским инцидентом и многочисленными обвинениями в халатном убийстве, не раскрывая подробностей о возможных виновниках.

Яхта под названием "Вероятность", на борту которой находилось 10-ти членная команда и 12 пассажиров, перевернулась в ранние часы понедельника возлеPorticello вдоль побережья Сицилии на итальянском острове из-за водоворота - морского смерча. К счастью, 15 пассажиров и членов экипажа были успешно спасены, но, к сожалению, 7 погибли.

Бизнесмен-миллиардер Ричард Монро пригласил гостей на яхту: Победоносный Монро праздновал свой оправдательный приговор по делу о миллиардном обмане со своими друзьями и родственниками на судно. Среди погибших были Монро и его 18-летняя дочь.

Капитан, умоляя о срочности, запросил дополнительные спасательные усилия для поиска оставшихся в живых. Услышав новости, жена Монро, жена капитана, попросила: "Капитан, пожалуйста", чтобы обеспечить надлежащую идентификацию и уход за телом своего мужа.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Взрывоопасное уничтожение дронов в небе северной Израиля
Главные темы

Несмотря на недавние вооруженные столкновения, правительство США сообщает о прогрессе в мирных переговорах в Газе.

Несмотря на недавние вооруженные столкновения, правительство США сообщает о прогрессе в мирных переговорах в Газе. За выходные атаки с использованием ракет и дронов, якобы совершенные Хезболлой, не помешали посредникам выполнить свои задачи в Каире. Представитель США Бретт МакГерк принял решение продлить свой визит в Египет на один дополнительный день, но,

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На размножение насекомых влияет воздействие озона.
Главные темы

На размножение насекомых влияет воздействие озона.

На размножение насекомых влияет воздействие озона. Озон считается вредным для дыхательной системы человека, но он также представляет собой существенную угрозу для насекомых. Множество исследований и расследований свидетельствуют о том, что загрязнители способствуют их значительному сокращению. Последствия серьезны и даже распространяются на товары в супермаркетах. Изменение климата, потеря среды обитания и

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Вода может деградировать или загрязняться, что приводит к ее ухудшению качества.
Главные темы

Вода может деградировать или загрязняться, что приводит к ее ухудшению качества.

Вода может деградировать или загрязняться, что приводит к ее ухудшению качества. Стекло или пластик: полупустая бутылка с водой - обычное зрелище. Можно ли пить из неё или она испортится, как и другие скоропортящиеся продукты? Вода - жизненно важный элемент для нашего существования. Медицинская промышленность рекомендует потреблять не менее 2 литров

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро обращается к сторонникам в Каракасе 17 августа 2024 года.
Главные темы

В Венесуэле "маленькое командование" бросило вызов власти Мадуро, и теперь они могут возглавить новую волну миграции.

Собрано значительное количество квитанций о голосовании, служащее решающим доказательством утверждений противоположной стороны о том, что выборы были манипулированы.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно