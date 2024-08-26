Следователи находятся на борту капитан яхты, которая тонет у побережья Сицилии.

В субботу прокурор Лука Морелли официально начал расследование в связи с предполагаемым халатным морским инцидентом и многочисленными обвинениями в халатном убийстве, не раскрывая подробностей о возможных виновниках.

Яхта под названием "Вероятность", на борту которой находилось 10-ти членная команда и 12 пассажиров, перевернулась в ранние часы понедельника возлеPorticello вдоль побережья Сицилии на итальянском острове из-за водоворота - морского смерча. К счастью, 15 пассажиров и членов экипажа были успешно спасены, но, к сожалению, 7 погибли.

Бизнесмен-миллиардер Ричард Монро пригласил гостей на яхту: Победоносный Монро праздновал свой оправдательный приговор по делу о миллиардном обмане со своими друзьями и родственниками на судно. Среди погибших были Монро и его 18-летняя дочь.

Капитан, умоляя о срочности, запросил дополнительные спасательные усилия для поиска оставшихся в живых. Услышав новости, жена Монро, жена капитана, попросила: "Капитан, пожалуйста", чтобы обеспечить надлежащую идентификацию и уход за телом своего мужа.

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