Слабый сталелитейный бизнес: Thyssenkrupp продолжает падать в третьем квартале

Этот регион "характеризуется слабыми экономическими условиями и структурными вызовами", - объяснил Thyssenkrupp. "К этому добавляются "низкая динамика в ключевых отраслях клиентов, таких как автомобилестроение, машиностроение и строительство, а также persisting высокие затраты на энергию". Одноразовые эффекты, в частности в отношении бизнеса в Индии, также сыграли свою роль в плохом чистом результате.

На весь фискальный год компания ожидает шести-восьмипроцентного снижения продаж по сравнению с предыдущим годом и убыток "в диапазоне от средних до высоких трехзначных миллионов евро". Thyssenkrupp уже скорректировал свой прогноз в июле. "Сильно неблагоприятные рыночные developments и одноразовые эффекты затмевают прогресс, достигнутый в рамках трансформации Thyssenkrupp в третьем квартале", - объяснил главный финансовый директор Йенс Шульте.

Рост цен на энергию и сырье, а также иностранная конкуренция особенно давят на дивизион стали. Компания из Эссена хочет перепозиционировать себя в этой области и продвигает спин-офф. Она уже продала 20% компании EPCG чешского миллиардера Даниеля Кретинского. Она планирует передать еще 30% EPCG.

"С закрытием 20-процентной доли в EP Corporate Group мы сделали значительный шаг к независимому позиционированию бизнеса по производству стали", - объяснил Шульте. В преддверии спин-оффа также сокращается производство на заводе в Дуйсбурге. В настоящее время в Thyssenkrupp Steel Europe работает около 27 000 человек, многие из которых находятся в районе Рура.

Планы резко критикуются со стороны работников. Совет директоров не смог согласовать дальнейший курс действий на прошлой неделе. Сначала будут определены финансовые потребности дивизиона стали с помощью экспертного заключения. После заседания совета директоров генеральный директор Thyssenkrupp Мигель Лопес заверил, что финансирование на ближайшие два года обеспечено.

В то время как в среду сообщалось, что другие бизнес-сегменты идут лучше, "Автомобильные технологии, Материальные услуги и Морские системы могли улучшить свой вклад в результаты по сравнению с предыдущим годом", - объяснил Thyssenkrupp. Тем не менее, могут быть изменения во всей компании: "Чтобы наилучшим образом приспособиться к меняющимся рынкам, наши бизнесы - при необходимости - последовательно проводят мероприятия по реструктуризации: это относится не только к стальному сектору, но и к отдельным бизнес-областям других сегментов".

Несмотря на вызовы, дивизион стали Thyssenkrupp сообщил о снижении чистой прибыли из-за растущих затрат на энергию и сырье. В результате компания ожидает значительного убытка за фискальный год.

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