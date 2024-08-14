Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиЧистая прибыль

Слабый сталелитейный бизнес: Thyssenkrupp продолжает падать в третьем квартале

Индустриальный конгломерат Thyssenkrupp, базирующийся в Эссене, продолжил негативную динамику в третьем квартале текущего финансового года. Выручка квартальных продаж снизилась примерно на шесть процентов год к году, до чуть менее девяти миллиардов евро. Чистая прибыль упала с 83 миллионов до...

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут

Слабый сталелитейный бизнес: Thyssenkrupp продолжает падать в третьем квартале

Этот регион "характеризуется слабыми экономическими условиями и структурными вызовами", - объяснил Thyssenkrupp. "К этому добавляются "низкая динамика в ключевых отраслях клиентов, таких как автомобилестроение, машиностроение и строительство, а также persisting высокие затраты на энергию". Одноразовые эффекты, в частности в отношении бизнеса в Индии, также сыграли свою роль в плохом чистом результате.

На весь фискальный год компания ожидает шести-восьмипроцентного снижения продаж по сравнению с предыдущим годом и убыток "в диапазоне от средних до высоких трехзначных миллионов евро". Thyssenkrupp уже скорректировал свой прогноз в июле. "Сильно неблагоприятные рыночные developments и одноразовые эффекты затмевают прогресс, достигнутый в рамках трансформации Thyssenkrupp в третьем квартале", - объяснил главный финансовый директор Йенс Шульте.

Рост цен на энергию и сырье, а также иностранная конкуренция особенно давят на дивизион стали. Компания из Эссена хочет перепозиционировать себя в этой области и продвигает спин-офф. Она уже продала 20% компании EPCG чешского миллиардера Даниеля Кретинского. Она планирует передать еще 30% EPCG.

"С закрытием 20-процентной доли в EP Corporate Group мы сделали значительный шаг к независимому позиционированию бизнеса по производству стали", - объяснил Шульте. В преддверии спин-оффа также сокращается производство на заводе в Дуйсбурге. В настоящее время в Thyssenkrupp Steel Europe работает около 27 000 человек, многие из которых находятся в районе Рура.

Планы резко критикуются со стороны работников. Совет директоров не смог согласовать дальнейший курс действий на прошлой неделе. Сначала будут определены финансовые потребности дивизиона стали с помощью экспертного заключения. После заседания совета директоров генеральный директор Thyssenkrupp Мигель Лопес заверил, что финансирование на ближайшие два года обеспечено.

В то время как в среду сообщалось, что другие бизнес-сегменты идут лучше, "Автомобильные технологии, Материальные услуги и Морские системы могли улучшить свой вклад в результаты по сравнению с предыдущим годом", - объяснил Thyssenkrupp. Тем не менее, могут быть изменения во всей компании: "Чтобы наилучшим образом приспособиться к меняющимся рынкам, наши бизнесы - при необходимости - последовательно проводят мероприятия по реструктуризации: это относится не только к стальному сектору, но и к отдельным бизнес-областям других сегментов".

Несмотря на вызовы, дивизион стали Thyssenkrupp сообщил о снижении чистой прибыли из-за растущих затрат на энергию и сырье. В результате компания ожидает значительного убытка за фискальный год.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Исследователи раскрывают тайну алтарного камня в Стоунхендже
Главные темы

Исследователи раскрывают тайну алтарного камня в Стоунхендже

Исследователи раскрывают тайну алтарного камня в Стоунхендже Ученые мало знают о знаменитом Стоунхендже. Теперь им приходится пересмотреть одно из своих прежних открытий. В течение 100 лет считалось, что жертвенный камень привезен из Уэльса. Оказалось, это не так. Он проделал путь в 740 километров. Ритуальное значение Стоунхенджа по-прежнему остается загадкой, но

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
ВОЗ объявила о высочайшем уровне глобальной тревоги в связи с распространением болезни Mpox
Главные темы

ВОЗ объявила о высочайшем уровне глобальной тревоги в связи с распространением болезни Mpox

ВОЗ объявила о высочайшем уровне глобальной тревоги в связи с распространением болезни Mpox WHO Директор может объявить "медицинскую чрезвычайную ситуацию международного значения", что подразумевает обязательные юридические шаги по сдерживанию соответствующего заболевания. В начале консультаций комитета WHO по чрезвычайным ситуациям Тедрос объяснил, что было зарегистрировано около 90 случаев заражения

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в Газе возобновляются
Главные темы

Переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в Газе возобновляются

На фоне потенциальной иранской атаки против Израиля запланированы на четверг переговоры о режиме прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых там. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в среду, что он отправит главuka Mossad, внешней разведки, и Шин Бет,...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Вagenкнехт и Мохамед Али определили курс для государственных ассоциаций.
Политика

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства Союз Сахра Wagenknecht может сыграть ключевую роль в формировании правительства после предстоящих выборов в ландрате. Совместный председатель Мохамед Али уже четко обозначил, с какими партнерами они не хотят формировать коалицию. Перед тремя выборами в ландрате на востоке

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно