Сильный лесной пожар окутал столицу Эквадора смогом.

"У меня было две холодильника, плиты, топливные баки, кровати, обеденные наборы, всё, что только можно представить. Как вы видите, всё горит... Это катастрофа," - выразила Мария Сараго, жительница, которая трагически лишилась своего дома и всех своих вещей из-за пожара в Кито.

Она поделилась своей историей с CNN, стоя перед обугленными руинами своего дома на склоне холма. "Мы не ожидали этого. Моей маме 95 лет. Она не может ходить, поэтому полиции пришлось ей помогать эвакуироваться," - рассказала она.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа отложил свою поездку в ООН в Нью-Йорк, где он должен был выступить перед Генеральной Ассамблеей, во вторник вечером. Он принял решение вернуться домой, чтобы руководить усилиями правительства по борьбе с пожаром.

Примерно 200 пожарных с 65 автомобилями борются с огнем, им помогают хотя бы 30 водовозок, согласно мэру Кито Пабелю Муносу.

Школы были закрыты в среду, добавил Мунос, призывая жителей оставаться дома, чтобы избежать проблем со здоровьем из-за плохого качества воздуха.

"Я убежала вчера в 9 вечера. Мне приходилось бороться за дыхание, и мои глаза были поражены, поэтому я ушла с мужем и мы нашли альтернативный путь, вернувшись утром," - поделилась жительница Кито Маргарита, которая также эвакуировалась.

Авторитеты подозревают, что пожар был подожжен умышленно и рассматривают его как "преступное и террористическое" происшествие, согласно мэру.

"После инцидентов, произошедших в различных частях города вчера, полиция Эквадора проводит расследования, чтобы найти и арестовать виновных в этих событиях. Мы не успокоимся, пока не идентифицируем лиц, которые угрожали безопасности граждан и причинили вред дикой природе и растительности города," - заявило Национальное управление полиции в среду, призывая общественность предоставить информацию.

Пожар происходит на фоне сильной засухи в Эквадоре, что заставило власти ввести запланированные отключения электроэнергии в некоторых районах страны.

Мария Сараго выразила свою обеспокоенность по поводу своей 95-летней матери, которая жила в Америке, выразив облегчение, что полиция помогла ей эвакуироваться во время кризиса. "Я бы не хотела, чтобы это произошло где бы то ни было в мире," - сокрушалась она.

Несмотря на разрушительный пожар в Кито, Эквадор, президент Нобоа принял решение отложить свою поездку на Генеральную Ассамблею ООН, демонстрируя свою приверженность решению ситуации как дома, так и на мировой арене.

Читайте также: