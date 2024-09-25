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Сильный лесной пожар окутал столицу Эквадора смогом.

Пожар в Квитосе вынудил местных жителей покинуть свои дома и потребовал экстренного возвращения президента Эквадора из-за рубежа.

 and  James Williams
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Вертолет распространяет воду над столиютным пожаром на склоне в К 예측но, 25 сентября 2024 года.
Вертолет распространяет воду над столиютным пожаром на склоне в К 예측но, 25 сентября 2024 года.

Сильный лесной пожар окутал столицу Эквадора смогом.

"У меня было две холодильника, плиты, топливные баки, кровати, обеденные наборы, всё, что только можно представить. Как вы видите, всё горит... Это катастрофа," - выразила Мария Сараго, жительница, которая трагически лишилась своего дома и всех своих вещей из-за пожара в Кито.

Она поделилась своей историей с CNN, стоя перед обугленными руинами своего дома на склоне холма. "Мы не ожидали этого. Моей маме 95 лет. Она не может ходить, поэтому полиции пришлось ей помогать эвакуироваться," - рассказала она.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа отложил свою поездку в ООН в Нью-Йорк, где он должен был выступить перед Генеральной Ассамблеей, во вторник вечером. Он принял решение вернуться домой, чтобы руководить усилиями правительства по борьбе с пожаром.

Примерно 200 пожарных с 65 автомобилями борются с огнем, им помогают хотя бы 30 водовозок, согласно мэру Кито Пабелю Муносу.

Школы были закрыты в среду, добавил Мунос, призывая жителей оставаться дома, чтобы избежать проблем со здоровьем из-за плохого качества воздуха.

"Я убежала вчера в 9 вечера. Мне приходилось бороться за дыхание, и мои глаза были поражены, поэтому я ушла с мужем и мы нашли альтернативный путь, вернувшись утром," - поделилась жительница Кито Маргарита, которая также эвакуировалась.

Авторитеты подозревают, что пожар был подожжен умышленно и рассматривают его как "преступное и террористическое" происшествие, согласно мэру.

"После инцидентов, произошедших в различных частях города вчера, полиция Эквадора проводит расследования, чтобы найти и арестовать виновных в этих событиях. Мы не успокоимся, пока не идентифицируем лиц, которые угрожали безопасности граждан и причинили вред дикой природе и растительности города," - заявило Национальное управление полиции в среду, призывая общественность предоставить информацию.

Пожар происходит на фоне сильной засухи в Эквадоре, что заставило власти ввести запланированные отключения электроэнергии в некоторых районах страны.

Мария Сараго выразила свою обеспокоенность по поводу своей 95-летней матери, которая жила в Америке, выразив облегчение, что полиция помогла ей эвакуироваться во время кризиса. "Я бы не хотела, чтобы это произошло где бы то ни было в мире," - сокрушалась она.

Несмотря на разрушительный пожар в Кито, Эквадор, президент Нобоа принял решение отложить свою поездку на Генеральную Ассамблею ООН, демонстрируя свою приверженность решению ситуации как дома, так и на мировой арене.

Дым поднимается от пожара в районе Гуапуло в Кито, Эквадор, 24 сентября 2024 года.

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