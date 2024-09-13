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Северная Корея обнародовала фотографии визита Ким Чен Ына на завод по обогащению урана, что дает небольшое представление о ее ядерной деятельности.

Новые изображения лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, исследующего предполагаемый завод по обогащению урана, как заявил государственный центр noticias, дают редкий взгляд на-weighted ядерное оружие разработки в изолированной северокорейской стране.

 and  Viktoriya Miller
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Сам победитель Ким Чен Ын посетил завод по обогащению урана, на котором производятся ядерные...
Сам победитель Ким Чен Ын посетил завод по обогащению урана, на котором производятся ядерные боеголовки высшего класса, согласно фотографиям, опубликованным северокорейскими государственными СМИ 13 сентября 2024 года. Точное время и место съемки не были раскрыты, а лица конкретных людей на снимках были затемнены перед их распространением.

Северная Корея обнародовала фотографии визита Ким Чен Ына на завод по обогащению урана, что дает небольшое представление о ее ядерной деятельности.

В сообщении Корейского центрального телеграфного агентства (ЦТАК) от недавней пятницы говорится, что Ким посетил объект – хорошо освещенный, клинически чистый склад, заполненный рядами цилиндрического оборудования – который используется для производства ядерного материала военного уровня, способствуя расширению арсенала Северной Кореи.

Этот отчет следует за упорными усилиями Северной Кореи по незаконному продвижению своей программы ядерного оружия и укреплению связей с Россией, вызывая растущее беспокойство в западном мире относительно курса Северной Кореи под руководством Ким.

Точное местонахождение и дата визита Ким на объект не были указаны в сообщении, но его цель была очевидна, согласно ЦТАК: сформулировать "долгосрочную стратегию по увеличению производства ядерного материала военного уровня".

Специалисты считают, что фотографии, на которых изображен Ким, окруженный мужчинами в военной форме и безупречных белых халатах, свидетельствуют о растущей уверенности Северной Кореи в своем статусе ядерной державы.

"Ким кажется в последнее время особенно уверенным в себе, и он особенно сосредоточен на том, чтобы его требования о значительном увеличении ядерных возможностей не были неправильно поняты", - отметил Анкит Панда, старший научный сотрудник Карнегиendaуского фонда мира. Он продолжил: "Эти открытия подтверждают намерения Северной Кореи и подчеркивают их прогресс в обогащении способностей".

Эта тема была повторяющейся для Ким в последние годы, в том числе на этой неделе.

В понедельник, в выступлении, посвященном 76-й годовщине основания Северной Кореи, Ким пообещал значительно расширить запасы ядерного оружия режима, повторив агрессивную риторику, которую он использовал в прошлом.

Во время своей поездки на предполагаемый объект по обогащению Ким неоднократно выражал удовлетворение техническими возможностями ядерного сектора Северной Кореи и подчеркивал необходимость увеличения числа центрифуг для повышения производительности, согласно государственным СМИ.

Пак Вон-гон, профессор северокорейских исследований в Университете Эхва в Сеуле, подчеркнул важность временного сопоставления этого раскрытия.

"Показывая высокообогащенный уран и производственные мощности, они передают миру сообщение о том, что Северная Корея должна быть признана ядерной державой. Показывая эти мощности, Ким Чен Ын подразумевает, что денуклеаризация Северной Кореи невозможна", - сказал он CNN.

Раскрытие происходит на фоне эскалации tensions между Северной Кореей и Западом, с обвинениями со стороны США и их союзников в поставке значительной военной помощи России в конфликте на Украине. tanto, both Russia and North Korea have firmly denied these allegations, despite substantial evidence of such transfers.

В июне две автократические страны пообещали оказать друг другу немедленную военную помощь в случае нападения, согласно историческому оборонному пакту, подписанному во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян.

Так как в сообщении ЦТАК не было указано местонахождение объекта, остается неясным, происходят ли фотографии с уже известного международно сайта, такого как ядерный исследовательский центр Йонбьон, или с другого, совершенно нового объекта. Северная Корея известна своими множественными объектами по обогащению урана.

"Я не уверен, можем ли мы определить место по этим изображениям", - прокомментировал Мартин Уильямс, старший научный сотрудник Центра Stimson, "но это определенно первый раз, когда мы видим такую ​​конфигурацию и с таким уровнем детализации".

Действия Северной Кореи по производству ядерного материала военного уровня вызвали озабоченность во всем мире, особенно в азиатском регионе. Несмотря на международное внимание, Северная Корея укрепила свои союзнические отношения с такими странами, как Россия, еще больше продвигаясь в своих ядерных амбициях на мировой арене.

Ким Чен Ын, Prozessoter личности в КНДР, навещает производство по обогащению урана, объекты которого производят ядерные материалы�, которые могут быть использованы в вооружениях.

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