Северная Корея обнародовала фотографии визита Ким Чен Ына на завод по обогащению урана, что дает небольшое представление о ее ядерной деятельности.

В сообщении Корейского центрального телеграфного агентства (ЦТАК) от недавней пятницы говорится, что Ким посетил объект – хорошо освещенный, клинически чистый склад, заполненный рядами цилиндрического оборудования – который используется для производства ядерного материала военного уровня, способствуя расширению арсенала Северной Кореи.

Этот отчет следует за упорными усилиями Северной Кореи по незаконному продвижению своей программы ядерного оружия и укреплению связей с Россией, вызывая растущее беспокойство в западном мире относительно курса Северной Кореи под руководством Ким.

Точное местонахождение и дата визита Ким на объект не были указаны в сообщении, но его цель была очевидна, согласно ЦТАК: сформулировать "долгосрочную стратегию по увеличению производства ядерного материала военного уровня".

Специалисты считают, что фотографии, на которых изображен Ким, окруженный мужчинами в военной форме и безупречных белых халатах, свидетельствуют о растущей уверенности Северной Кореи в своем статусе ядерной державы.

"Ким кажется в последнее время особенно уверенным в себе, и он особенно сосредоточен на том, чтобы его требования о значительном увеличении ядерных возможностей не были неправильно поняты", - отметил Анкит Панда, старший научный сотрудник Карнегиendaуского фонда мира. Он продолжил: "Эти открытия подтверждают намерения Северной Кореи и подчеркивают их прогресс в обогащении способностей".

Эта тема была повторяющейся для Ким в последние годы, в том числе на этой неделе.

В понедельник, в выступлении, посвященном 76-й годовщине основания Северной Кореи, Ким пообещал значительно расширить запасы ядерного оружия режима, повторив агрессивную риторику, которую он использовал в прошлом.

Во время своей поездки на предполагаемый объект по обогащению Ким неоднократно выражал удовлетворение техническими возможностями ядерного сектора Северной Кореи и подчеркивал необходимость увеличения числа центрифуг для повышения производительности, согласно государственным СМИ.

Пак Вон-гон, профессор северокорейских исследований в Университете Эхва в Сеуле, подчеркнул важность временного сопоставления этого раскрытия.

"Показывая высокообогащенный уран и производственные мощности, они передают миру сообщение о том, что Северная Корея должна быть признана ядерной державой. Показывая эти мощности, Ким Чен Ын подразумевает, что денуклеаризация Северной Кореи невозможна", - сказал он CNN.

Раскрытие происходит на фоне эскалации tensions между Северной Кореей и Западом, с обвинениями со стороны США и их союзников в поставке значительной военной помощи России в конфликте на Украине. tanto, both Russia and North Korea have firmly denied these allegations, despite substantial evidence of such transfers.

В июне две автократические страны пообещали оказать друг другу немедленную военную помощь в случае нападения, согласно историческому оборонному пакту, подписанному во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян.

Так как в сообщении ЦТАК не было указано местонахождение объекта, остается неясным, происходят ли фотографии с уже известного международно сайта, такого как ядерный исследовательский центр Йонбьон, или с другого, совершенно нового объекта. Северная Корея известна своими множественными объектами по обогащению урана.

"Я не уверен, можем ли мы определить место по этим изображениям", - прокомментировал Мартин Уильямс, старший научный сотрудник Центра Stimson, "но это определенно первый раз, когда мы видим такую ​​конфигурацию и с таким уровнем детализации".

Действия Северной Кореи по производству ядерного материала военного уровня вызвали озабоченность во всем мире, особенно в азиатском регионе. Несмотря на международное внимание, Северная Корея укрепила свои союзнические отношения с такими странами, как Россия, еще больше продвигаясь в своих ядерных амбициях на мировой арене.

Читайте также: