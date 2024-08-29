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Сербия и Франция завершили соглашение о поставке 12 французских боевых самолетов.

Франция и Сербия finalizaron соглашение о закупке 12 французских истребителей через Белград. Председатель Франции Эммануэль Макрон подписал контракт в четверный вечер во время своего двухдневного визита в Балканскую страну. По словам Дассаута, соглашение предусматривает приобретение девяноста...

 and  Viktoriya Miller
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Сербия и Франция завершили соглашение о поставке 12 французских боевых самолетов.

Приобретение самолета является политически деликатным вопросом: Сербия, добивающаяся членства в ЕС с 2012 года, сохраняет дружеские отношения с Кремлем, несмотря на вмешательство России в Украину. ЕС неоднократно советовал Белграду ввести санкции против Москвы, но сербское правительство пока не выполнило это требование.

В интервью AFP перед визитом Макрона сербский президент Вучич раскрыл, что большинство перехватчиков и все боевые самолеты Сербии имеют российское происхождение. Он также сказал: "Нам необходимо приспособиться, изменить наши практики и приспособить все остальное, чтобы подготовить нашу армию".

Ранее Вучич намекал на возможные затраты около трех миллиардов евро на французские многоцелевые боевые самолеты. Dassault, производитель, подтвердил эту сумму.

Источники в французском правительстве заявили, что продажа самолетов Rafale направлена на "связывание" Сербии с Европейским Союзом. Сербия может сделать "стратегический выбор" в пользу "сотрудничества с государством-членом ЕС", заявили они. Бывший европейский министр Жан-Ноэль Барро добавил, что если Франция не заменит российские самолеты своими в Сербии, балканская страна может стать "воротами для нестабильности на нашем континенте" и для "всех авторитарных режимов от России до Китая".

Помимо соглашения о Rafale, ожидаются дискуссии о сотрудничестве в гражданской ядерной энергетике.

Европейский Союз активно призывает Сербию, страну, добивающуюся членства в ЕС с 2012 года, привести свои военные практики в соответствие с ЕС и рассмотреть возможность приобретения европейских самолетов, таких как Rafale, для укрепления связей с Союзом. Если Сербия продолжит полагаться на российское военное оборудование, бывший европейский министр Жан-Ноэль Барро предупреждает о возможной нестабильности и сотрудничестве с авторитарными режимами.

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