Сентябрь начинается с беспрецедентных температур.

С наступлением осени супермаркеты начинают пополнять запасы имбирных пряников и сладостей с ароматом тыквы, но метеорологи уже объявили о приходе осени. Однако в большинстве мест осени пока не чувствуется, температура остается летней, а на восточных территориях Германии даже наблюдается жаркая волна.

Климатологи предсказывают, что в среду температура может подняться до 35 градусов на востоке, предупреждая о возможном тепловом ударе из-за температуры, превышающей среднюю на 10 градусов. Жаркая волна, как ожидается, продлится до четверга и пятницы, с температурами, достигающими 32 и 30 градусов соответственно.

Такие температуры необычны для этого времени года и даже угрожают побить рекорды. Немецкий рекорд 36,5 градусов, установленный в 1911 году на обсерватории в Йене, вряд ли будет побит, но отдельные станции могут установить новые рекорды, что поставит нас в число самых высоких сентябрьских температур за последние 70 лет.

Готовимся к экстремальным летам

Учитывая климатический кризис, такие экстремальные погодные явления становятся все более вероятными. "Мы должны готовиться к увеличению частоты сухих и жарких периодов", - говорит географ Элизавета Фельше из Университета Людвига-Максимилиана для mdr. "Точно сказать, будет ли это всегда поздним летом, мы не можем".

В недавнем исследовании Фельше и ее команда изучили вероятность экстремальных событий с жарой в Европе, связанных с проекциями климатических моделей. Результаты указывают на то, что если мир нагреется на три градуса, каждые два или три лета могут повторить экстремальный год 2003-го. другими словами, лета в Германии станут похожи на нынешние в южной Франции.

Ранее проводившиеся исследования также пришли к аналогичным тревожным выводам. В прошлом году климатологи из Потсдама и Карлсруэ сообщили, что экстремальное лето, подобное 2018 году в Европе, будет происходить почти ежегодно в мире, нагретом на два градуса. Кроме того, исследователи из Йены предсказали, что сухие и жаркие лета станут более частыми в ближайшие десятилетия.

Жаркое лето 2024 в Германии

Лето уже стало слишком жарким, и этот год не стал исключением. Средняя температура была на 2,2 градуса выше, чем в международном периоде сравнения 1961-1990 годов, и на 0,9 градуса выше, чем в текущем и более теплом периоде сравнения 1991-2020 годов. Несмотря на то, что не был установлен новый рекорд, лето 2024 года стало 28-м подряд жарким летом.

Наиболее интенсивное летнее тепло наблюдалось в южных и восточных регионах, с наибольшим количеством жарких дней, зарегистрированных в низменностях и долинах рек южной Германии и Саксонии. В среднем Германия испытала 712 часа солнечного света, что на 15% больше, чем средний показатель 614 часов за период 1961-1990 годов. Некоторые районы Саксонии и южного Бранденбурга даже имели более 800 часов солнечного света, в то время как Альпы имели менее 600 часов.

Общий уровень осадков был средним, со 240 литрами на квадратный метр, что совпадает tanto с периодами сравнения 1961-1990 годов. Однако эти средние показатели маскируют значительные региональные различия, с более чем 600 литрами, зарегистрированными в альпийских регионах, и менее 150 литров в некоторых районах северо-востока.

Германская служба погоды предупреждает о возможном тепловом ударе из-за продолжающейся жаркой волны, с прогнозируемой температурой до 35 градусов в среду. Несмотря на то, что метеорологи объявили о приходе осени, Германская служба погоды продолжает выдавать предупреждения об экстремальных летних температурах.

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