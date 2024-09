Семнадцать страховых компаний подняли дополнительный взнос взноса еще раз.

В 2024 году стандартная доплата в обязательное медицинское страхование выросла с 1,6% до 1,7%. Однако некоторые страховые компании борются с существенным дефицитом и вновь повысили взносы в этом году.

С мая 22 страховые компании внесли это изменение. По данным Finanztip, около 7,6 миллиона застрахованных лиц были затронуты этими повышениями.

Обычно страховые компании вводят такие повышения в начале года. К январю 2024 года 37 из 73 доступных поставщиков уже сделали это. Среди 22 поставщиков, которые неожиданно повысили взносы в этом году, 17 уже делали это до 2024 года и теперь повысили их снова. В их числе:

BKK Diakonie: текущий уровень 2,69%

BKK Dürkopp Adler: текущий уровень 2,55%

BKK Euregio: текущий уровень 1,79%

BKK24: текущий уровень 2,55%

BKK Gildemeister Seidensticker: текущий уровень 1,99%

BKK Pfalz: текущий уровень 2,38%

BKK Pfaff: текущий уровень 1,8%

BKK Textilgruppe Hof: текущий уровень 2,8%

BKK Wirtschaft & Finanzen: текущий уровень 2,99%

BKK ZF & Partner: текущий уровень 2,1%

Continentale BKK: текущий уровень 2,2%

IKK - die Innovationskasse: текущий уровень 2,3%

IKK classic: текущий уровень 2,19%

Knappschaft: текущий уровень 2,7%

KKH: текущий уровень 3,28%

Pronova BKK: текущий уровень 2,4%

Vivida BKK: текущий уровень 2,49%

Как объяснила эксперт по медицинскому страхованию Finanztip Барбара Вебер, "Страховые компании нуждаются в деньгах для покрытия значительного финансового дефицита в этом году". Диапазон дополнительных сборов теперь варьируется от 0,90% до 3,28% от соответствующего дохода. В среднем он составляет 1,78%.

В обычных обстоятельствах застрахованные лица привязаны к своему поставщику на 12 месяцев. Однако после повышения взносов у них есть специальное право расторгнуть свой контракт. Пострадавшие лица могут расторгнуть своего поставщика с двухмесячным уведомлением, которое обычно заканчивается в январе. Для этого достаточно связаться с новым страховым поставщиком, который затем обработает отмену.

Стоит отметить, что дополнительные взносы страховых фондов могут быть ниже или выше среднего уровня в 1,7%, так как каждый поставщик самостоятельно определяет свой уровень взноса.

В целом, взнос по медицинскому страхованию состоит из единой ставки взноса, текущий уровень которой составляет 14,6%, и индивидуально определенного дополнительного взноса. Оба компонента делятся поровну между сотрудниками и работодателями или пенсионерами и пенсионным фондом.

Легкая замена медицинского страхования

В принципе, любой страховщик может быть выбран свободно. Возраст и текущее лечение обычно не влияют на этот выбор, при условии, что страховщик доступен в штате застрахованного лица. Процесс смены медицинского страхования также был значительно упрощен с 2021 года. Застрахованные лица теперь могут переключаться на более доступного поставщика ежегодно, подобно автострахованию. Например, если кто-то отменяет в конце января, он будет у нового поставщика к 1 апреля.

Если страховой фонд повышает свой дополнительный взнос, специальное право расторгнуть контракт в конце месяца, когда начинается более высокая ставка, все еще применяется. Регулярно это вступает в силу в конце следующего месяца. С января 2021 года застрахованные лица больше не привязаны к единственному поставщику на 18 месяцев, а только на 12, что теоретически позволяет им переключаться ежегодно. Кроме того, переход стал проще: просто зарегистрироваться онлайн у нового поставщика и сообщить новому работодателю о намерении сменить страховку - все, что нужно. Предыдущий страховой договор не нужно расторгать, так как новый поставщик будет обрабатывать это электронно, исключая любое возможное прерывание покрытия во время перехода. Однако при переходе к более дешевому страховому поставщику важно помнить, что большая часть дохода станет облагаемой налогом, что приведет к потере части сбережений на налоги. Также стоит проверить, предлагает ли новый, более доступный страховой поставщик все желаемые дополнительные услуги, такие как чистка зубов, остеопатия или гомеопатия.

(*Исправление: Ранее в тексте говорилось, что 19 страховых компаний повысили свой дополнительный взнос. Точное число - 17. Статья была обновлена.)

(Эта статья была опубликована в четверг, 19 сентября 2024 года.)

Потребители, которые являются застрахованными лицами 22 страховых компаний, повысивших взносы в этом году, могут needing to consider the impact on their budgets. Due to these increases, these consumers will be paying a higher percentage of their income towards mandatory health insurance.

