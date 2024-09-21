Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиПотребитель

Семнадцать страховых компаний подняли дополнительный взнос взноса еще раз.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 3 минут

Семнадцать страховых компаний подняли дополнительный взнос взноса еще раз.

В 2024 году стандартная доплата в обязательное медицинское страхование выросла с 1,6% до 1,7%. Однако некоторые страховые компании борются с существенным дефицитом и вновь повысили взносы в этом году.

С мая 22 страховые компании внесли это изменение. По данным Finanztip, около 7,6 миллиона застрахованных лиц были затронуты этими повышениями.

Обычно страховые компании вводят такие повышения в начале года. К январю 2024 года 37 из 73 доступных поставщиков уже сделали это. Среди 22 поставщиков, которые неожиданно повысили взносы в этом году, 17 уже делали это до 2024 года и теперь повысили их снова. В их числе:

  • BKK Diakonie: текущий уровень 2,69%
  • BKK Dürkopp Adler: текущий уровень 2,55%
  • BKK Euregio: текущий уровень 1,79%
  • BKK24: текущий уровень 2,55%
  • BKK Gildemeister Seidensticker: текущий уровень 1,99%
  • BKK Pfalz: текущий уровень 2,38%
  • BKK Pfaff: текущий уровень 1,8%
  • BKK Textilgruppe Hof: текущий уровень 2,8%
  • BKK Wirtschaft & Finanzen: текущий уровень 2,99%
  • BKK ZF & Partner: текущий уровень 2,1%
  • Continentale BKK: текущий уровень 2,2%
  • IKK - die Innovationskasse: текущий уровень 2,3%
  • IKK classic: текущий уровень 2,19%
  • Knappschaft: текущий уровень 2,7%
  • KKH: текущий уровень 3,28%
  • Pronova BKK: текущий уровень 2,4%
  • Vivida BKK: текущий уровень 2,49%

Как объяснила эксперт по медицинскому страхованию Finanztip Барбара Вебер, "Страховые компании нуждаются в деньгах для покрытия значительного финансового дефицита в этом году". Диапазон дополнительных сборов теперь варьируется от 0,90% до 3,28% от соответствующего дохода. В среднем он составляет 1,78%.

В обычных обстоятельствах застрахованные лица привязаны к своему поставщику на 12 месяцев. Однако после повышения взносов у них есть специальное право расторгнуть свой контракт. Пострадавшие лица могут расторгнуть своего поставщика с двухмесячным уведомлением, которое обычно заканчивается в январе. Для этого достаточно связаться с новым страховым поставщиком, который затем обработает отмену.

Стоит отметить, что дополнительные взносы страховых фондов могут быть ниже или выше среднего уровня в 1,7%, так как каждый поставщик самостоятельно определяет свой уровень взноса.

В целом, взнос по медицинскому страхованию состоит из единой ставки взноса, текущий уровень которой составляет 14,6%, и индивидуально определенного дополнительного взноса. Оба компонента делятся поровну между сотрудниками и работодателями или пенсионерами и пенсионным фондом.

Легкая замена медицинского страхования

В принципе, любой страховщик может быть выбран свободно. Возраст и текущее лечение обычно не влияют на этот выбор, при условии, что страховщик доступен в штате застрахованного лица. Процесс смены медицинского страхования также был значительно упрощен с 2021 года. Застрахованные лица теперь могут переключаться на более доступного поставщика ежегодно, подобно автострахованию. Например, если кто-то отменяет в конце января, он будет у нового поставщика к 1 апреля.

Если страховой фонд повышает свой дополнительный взнос, специальное право расторгнуть контракт в конце месяца, когда начинается более высокая ставка, все еще применяется. Регулярно это вступает в силу в конце следующего месяца. С января 2021 года застрахованные лица больше не привязаны к единственному поставщику на 18 месяцев, а только на 12, что теоретически позволяет им переключаться ежегодно. Кроме того, переход стал проще: просто зарегистрироваться онлайн у нового поставщика и сообщить новому работодателю о намерении сменить страховку - все, что нужно. Предыдущий страховой договор не нужно расторгать, так как новый поставщик будет обрабатывать это электронно, исключая любое возможное прерывание покрытия во время перехода. Однако при переходе к более дешевому страховому поставщику важно помнить, что большая часть дохода станет облагаемой налогом, что приведет к потере части сбережений на налоги. Также стоит проверить, предлагает ли новый, более доступный страховой поставщик все желаемые дополнительные услуги, такие как чистка зубов, остеопатия или гомеопатия.

(*Исправление: Ранее в тексте говорилось, что 19 страховых компаний повысили свой дополнительный взнос. Точное число - 17. Статья была обновлена.)

(Эта статья была опубликована в четверг, 19 сентября 2024 года.)

Потребители, которые являются застрахованными лицами 22 страховых компаний, повысивших взносы в этом году, могут needing to consider the impact on their budgets. Due to these increases, these consumers will be paying a higher percentage of their income towards mandatory health insurance.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Профессионалы продолжают находить возможности в ситуации.
Главные темы

Nvidia имеет 25% потенциала или вероятности.

Nvidia имеет 25% потенциала или вероятности. Корпоративный гигант Nvidia, ключевой игрок в "Прекрасной семерке", в последние годы переключился с производства чипов для игровых консолей на выпуск критически важных чипов для ИИ. Акции компании показали впечатляющий рост в течение этого периода. Несмотря на рекордные продажи и прибыли, их цена

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Прощайтесь с "культурой приветствия", Германия уступает ультраконсервативным требованиям и усиливает контроль на границах.
Главные темы

Прощайтесь с "культурой приветствия", Германия уступает ультраконсервативным требованиям и усиливает контроль на границах.

Прощайтесь с "культурой приветствия", Германия уступает ультраконсервативным требованиям и усиливает контроль на границах. Рядом с рекой, мост соединяет две европейские страны, служа воротами из Польши. Очередь из машин терпеливо ждет разрешения въехать в Германию. Вооруженные пулеметами и одетые в жилеты высокой видимости немецкие сотрудники полиции либо пропускают автомобили,

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Новзеландский летчик Филип Мертенс освобожден после 18 месяцев заключения в индонезийском регионе Папуа
Главные темы

Новзеландский летчик Филип Мертенс освобожден после 18 месяцев заключения в индонезийском регионе Папуа

Новозеландского авитрика Филиппа Мертенса освободили после более чем 18 месяцев заключения в индонезийской области Папуа, как было объявлено в субботу police в субботу.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Еден Ие ], был среди шести заложников, останки которых были найдены ЦАХА,,
Главные темы

Израильский заложник, убитый ХАМАСом, подвергся бесчеловечному обращению под Газой, как это показала сестра CNN

Братья израильтянки, якобы похищенной и убитой Хамасом, рассказали об ужасных условиях, в которых она содержалась, и о их самих, переживших кошмар с того момента, как ее труп был найден израильскими военными в тоннеле в Газе.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Торжественный тост! По случаю, менеджер Байерна Ули Хёнесс, доктор Франц Бёмерт, президент Вердера...
Спорт

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть.

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть. Сегодня, вечные соперники Вердер Бремен и ФК Бавария Мюнхен снова сойдутся в матче Кубка Север-Юг. Исторически, это также столкновение между легендами Ули Хёнессом и Вилли Лемке. Эта многолетняя вражда началась мирным образом. Это произошло 23 ноября 1985 года, когда ФК Бавария

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
АЭС «Три мили» была временно остановлена в 2018 году, а затем были объявлены планы по повторному...
Экономика

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft Microsoft подписал соглашение на два десятилетия о поставках электроэнергии от возрожденной АЭС Три-Майл-Айленд, несмотря на ее длительное закрытие. Техгигант, известный своими обязательствами по защите климата, активно внедряет ИИ во многие свои продукты, что требует значительного количества электроэнергии. Планы по запуску реактора на

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно