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Селенский: Украина контролирует 74 деревни в приграничном районе Курска

По словам Президента Владимира Зеленского, Украина сейчас контролирует 74 поселения в российском регионе Kursk. Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении вчера, что '74 поселения находятся под контролем Украины'. Врио губернатора российского региона Алексей Смирнов сообщил в понедельник,...

 and  Christian Meier
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Селенский: Украина контролирует 74 деревни в приграничном районе Курска

Зеленский заявил во вторник, что украинские войска продвигаются "несмотря на трудные и интенсивные бои" и взяли в плен больше российских солдат для обмена на украинских пленных.

Президент опубликовал видео, на котором он находится на видеоконференции с главнокомандующим украинской армии Александром Сирским. Сирский доложил, что украинские войска продвинулись "до трех километров в некоторых районах". За один день Украина "вернула более 40 квадратных километров территории".

Украинские войска удивили Россию, прорвавшись в Курск 6 августа, и к понедельнему вечеру захватили не менее 800 квадратных километров, по подсчетам AFP. Главнокомандующий Сирский заявил в понедельник, что Киев контролирует около 1000 квадратных километров региона. "Бои продолжаются на всей линии фронта", - добавил Сирский. "Несмотря на высокую интенсивность боев, ситуация под контролем".

Продвижение на украинской территории обсуждалось на встрече Зеленского с президентом Совета. Президент Совета выразил поддержку стратегии Зеленского, подчеркнув важность захвата ключевых районов для укрепления позиции Украины.

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