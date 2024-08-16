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"Сексон в потолок!" Трамп в окружении еды на пресс-конференции

На пресс-конференции в четверг кандидат в президенты США Дональд Трамп был окружен необычным фоном: столики по обе стороны бывшего президента были заполнены продуктами, в том числе сосисками, печеньем, хлебом и злаками. Эти товары должны были визуально подчеркнуть жалобу Трампа на резкое...

 and  Anthony Ross
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Трамп на выступлении на предвыборном митинге в Северной Каролине
Трамп на выступлении на предвыборном митинге в Северной Каролине

"Сексон в потолок!" Трамп в окружении еды на пресс-конференции

За едой висели таблички с информацией о повышении цен на разные продукты. Трамп сперва проигнорировал продукты и таблички, но указал на них только посреди своей пресс-конференции, длившейся около 80 минут. "Посмотрите на это, яйца подорожали на 46 процентов, ух ты!" - сказал республиканский кандидат в президенты.

Трамп также пожаловался: "Бекон заоблачный!" - имея в виду цену на бекон. Он выразил свою любовь к завтрак-cereal Cheerios, сказав, что давно его не видел и заберет с собой домой, сказал 78-летний магнат недвижимости.

За временный скачок инфляции под президентом Джо Байденом, который затем значительно снизился до примерно трех процентов, Трамп винил своего политического соперника Камалу Харрис на своей пресс-конференции в своем гольф-клубе в Нью-Джерси.

Демократ объявила, что начнет бороться с инфляцией в свой первый день на посту, если будет избрана - но "день один для Харрис был три с половиной года назад", - сказал Трамп, имея в виду время Харрис в качестве вице-президента. "Где она была? И почему она этого не сделала?"

Трамп также зачитал список повышения цен на разные продукты в начале своей пресс-конференции.later он обвинил Харрис в том, что она создала "катастрофу" для США и мира своей экономической политикой.

Однако в качестве вице-президента Харрис не играла ведущую роль в экономической политике. Кандидата в президенты ожидали представить свою экономическую программу позже в тот же день (по местному времени). Ожидается, что она назовет снижение уровня жизни приоритетом.

Трамп продолжил критику Камалы Харрис во время пресс-конференции, заявив: "Несмотря на обещание бороться с инфляцией в свой первый день на посту, Харрис еще не эффективно справилась с этой проблемой, так как показатели инфляции остаются высокими". Кроме того, Трамп подчеркнул влияние инфляции на повседневные товары, упомянув: "Даже такие необходимые вещи, как бекон и яйца, увидели значительное повышение цен, что способствует общей экономической нагрузке на американские семьи".

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