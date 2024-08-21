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Швейцария запрещает коммерческое распространение ягод вишни

В Швейцарии unambitious Cherry Laurel теряет популярность как живая изгородь из-за своего статуса инвазивного и ядовитого растения. В результате, с сентября поступают в силу законы, чтобы регулировать и ограничивать его культивирование.

 and  Hanna Hofmann
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Лавровый куст высоко ценится в Германии как плотная живая изгородь.
Лавровый куст высоко ценится в Германии как плотная живая изгородь.

- Швейцария запрещает коммерческое распространение ягод вишни

Альпийская страна принимает меры против широко распространенного кустарника-живой изгороди, вишневого лавра, который также является проблемой в соседней Германии: Начиная с 1 сентября, его больше нельзя покупать, дарить или вводить. Цель состоит в том, чтобы остановить его распространение в экосистеме и предотвратить вред. Существующие растения в садах не подлежат удалению.

Происходящий из Малой Азии, вишневый лавр (Prunus laurocerasus) — это выносливый, вечнозеленый представитель розоцветных, который отлично себя чувствует в жару и засуху, быстро превращаясь в непроходимую изгородь.

Коренные насекомые обычно обходят стороной вишневый лавр из-за его токсичности, предоставляя мало нектара пчелам, бабочкам и колибри. Крупные травоядные также избегают его вредных химических соединений.

Опасная гидрокианивая кислота

По данным ботанического специального сада Вандсбек, который назвал вишневый лавр "Растением-токсином года" в 2013 году, употребление его листьев может привести к производству смертельной гидрокианивой кислоты в желудке.

В соответствии с правительством Швейцарии, инвазивные чужеродные виды представляют собой экологические, финансовые и здравоохранительные риски. Обычно они распространяются так быстро, что вытесняют местные растения, лишая насекомых и других видов мест обитания или пищи.

Ущерб от инвазивных видов

Согласно отчету IPBES (Межправительственной научной-политической платформы по биологическому разнообразию и экосистемам), инвазивные виды существенно способствовали исчезновению 60% потерянных видов животных и растений.

Другие инвазивные растения, включенные в список запретов Швейцарии, — это бузиновый куст и голубая жакаранда.

Распространение инвазивного вишневого лавра не ограничивается Альпийской страной, так как он представляет проблему и в Германии. Отрицательное воздействие вишневого лавра распространяется за пределы его родной Малоазиатской родины, затрагивая различные экосистемы.

Кроме того, что в Германии ограничивают использование вишневого лавра в садоводстве, также может быть важным восстановление его естественной среды обитания в Малоазиатской родине для смягчения его широкомасштабного воздействия.

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