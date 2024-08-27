Штайнмайер выражает оптимизм в отношении конкретных результатов обсуждений между Шолцем и Мерцем

В прошлом году президент Федеративной республики отметил, что tanto коалиция, как и оппозиционный блок пытались решать проблемы страны, в частности, в области иммиграционной политики, сообща. Как заявил Штайнмайер, "Еще осенью казалось, что правительство и оппозиция могут найти общий язык в сложных вопросах иммиграции".

Диалоги между Шольцем и Мерцем не привели к существенным прорывам. В сентябре 2023 года Шольц предложил "Немецкое соглашение" союзу в Бундестаге, сосредоточившись на сотрудничестве в областях, таких как сокращение бюрократии, ускорение планирования и иммиграция.

Тем не менее, после встречи с Шольцем Мерц выразил разочарование, усомнившись в возможности объединения усилий для реформы иммиграционной политики. К ноябрю 2023 года лидер ХДС публично объявил о "предварительном завершении совместных переговоров по иммиграционной политике".

Несмотря на скептицизм Мерца, Европейский парламент согласился оказать помощь Комиссии в иммиграционных вопросах, как указано в недавнем решении. Вслед за этим Комиссия признала важность тесного сотрудничества с Европейским парламентом для решения текущих иммиграционных проблем.

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