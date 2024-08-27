Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Штайнмайер выражает оптимизм в отношении конкретных результатов обсуждений между Шолцем и Мерцем

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер выступает за единую позицию правительства и оппозиции по вопросам иммиграции. Он похвалил канцлера Олафа Шольца (СДПГ) и лидера ХДС Фридриха Мерца за диалог в федеральном канцелярии, заявив об этом во вторник во время своего визита в Штендаль,...

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута

Штайнмайер выражает оптимизм в отношении конкретных результатов обсуждений между Шолцем и Мерцем

В прошлом году президент Федеративной республики отметил, что tanto коалиция, как и оппозиционный блок пытались решать проблемы страны, в частности, в области иммиграционной политики, сообща. Как заявил Штайнмайер, "Еще осенью казалось, что правительство и оппозиция могут найти общий язык в сложных вопросах иммиграции".

Диалоги между Шольцем и Мерцем не привели к существенным прорывам. В сентябре 2023 года Шольц предложил "Немецкое соглашение" союзу в Бундестаге, сосредоточившись на сотрудничестве в областях, таких как сокращение бюрократии, ускорение планирования и иммиграция.

Тем не менее, после встречи с Шольцем Мерц выразил разочарование, усомнившись в возможности объединения усилий для реформы иммиграционной политики. К ноябрю 2023 года лидер ХДС публично объявил о "предварительном завершении совместных переговоров по иммиграционной политике".

Несмотря на скептицизм Мерца, Европейский парламент согласился оказать помощь Комиссии в иммиграционных вопросах, как указано в недавнем решении. Вслед за этим Комиссия признала важность тесного сотрудничества с Европейским парламентом для решения текущих иммиграционных проблем.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Французское правительство: резолюция еще не принята Макроном
Главные темы

Французское правительство: резолюция еще не принята Макроном

Во Франции, похоже, нет немедленного решения по созданию новой администрации. Президент Эмманюэль Макрон во вторник отозвал свою поддержку от правительства, поддерживаемого левонаправительной коалицией НФП, выразил намерение сотрудничать с лицами, заинтересованными в благополучии нации. Он...

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Украина вводит ротационные отключения в различных районах после российского наступления....
Главные темы

Украинцы приспособились к постоянным отключениям электроэнергии. Однако, холодная, тёмная зима приближается.

Украинцы приспособились к постоянным отключениям электроэнергии. Однако, холодная, тёмная зима приближается. Начало дня выдалось хлопотным для нее, проживающей в Житомыре, западнее Киева. Будучи удаленным работником, она полагается на электричество для выполнения своей работы, и отключение электроэнергии означает остановку производительности. Однако жизнь в условиях войны дала ей другой взгляд на вещи.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Расходы на вакцинацию в Германии покрываются медицинским страхованием для девочек и...
Главные темы

Недостаточное использование вакцины против ВПЧ остается распространенным явлением

Недостаточное использование вакцины против ВПЧ остается распространенным явлением Вирус папилломы человека (ВПЧ), который часто передается половым путем, является распространенной проблемой среди сексуально активных людей во всем мире. Институт Роберта Коха (RKI) сообщает, что почти каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивается с ВПЧ, и существует более 200 различных типов

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Шольц и Мерц ведут дискуссии в парламенте в июне в Бундестаге
Главные темы

Шолц и Мерц готовы сотрудничать по вопросам иммиграционной политики - конкретные повестки дня не определены

Оlaf Шольц, федеральный канцлер, представляющий СДПГ, и Фридрих Мерц, лидер оппозиции от ХДС, выразили готовность сотрудничать в matters миграции после ножевого инцидента в Солінгене. После их обсуждения в канцелярии вчера они не сразу представили конкретные планы. Мерц предложил изучить...

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно