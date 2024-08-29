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Штайнмайер участвует в мероприятии по случаю событий в Соллингене.

После трагического ножевого инцидента в Соллингене президент Франк-Вальтер Штайнмайер примет участие в памятном событии для погибших в воскресенье в городе Северный Рейн-Вестфалия. В четверг пресс-служба главы государства объявила, что Штайнмайер сделает речь в центральном театре и концертном...

 and  Viktoriya Miller
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Штайнмайер участвует в мероприятии по случаю событий в Соллингене.

В пятницу вечером жестокий человек зарезал троих человек на праздновании в городе Золинген. На следующий день на место происшествия приехали министр внутренних дел Германии Нэнси Фесэр (СДПГ) и президент земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (ХДС) и почтили память погибших. Позже, в понедельник, федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) также посетил место трагедии.

Полиция расследует другие возможные мотивы нападения, так как мотив остается неясным. Это трагическое событие вызвало глубокое чувство скорби и единства среди жителей Золингена.

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