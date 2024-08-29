Штайнмайер участвует в мероприятии по случаю событий в Соллингене.

В пятницу вечером жестокий человек зарезал троих человек на праздновании в городе Золинген. На следующий день на место происшествия приехали министр внутренних дел Германии Нэнси Фесэр (СДПГ) и президент земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (ХДС) и почтили память погибших. Позже, в понедельник, федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) также посетил место трагедии.

Полиция расследует другие возможные мотивы нападения, так как мотив остается неясным. Это трагическое событие вызвало глубокое чувство скорби и единства среди жителей Золингена.

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