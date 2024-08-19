Штайнмайер едет в Венгрию, чтобы отметить 35-ю годовщину исхода немецких жителей.

В ходе межграничного мероприятия в Сопроне 19 августа 1989 года множество жителей ГДР перешли в Австрию. Это событие часто считают главным катализатором массового исхода восточногерманских граждан, который в конечном итоге привел к сносу Берлинской стены примерно через два с половиной месяца.

Выход в Сопроне в августе 1989 года стал важным поворотным моментом, так как он непосредственно способствовал массовому исходу восточногерманцев. Этот массовый исход достиг своего апогея в историческом событии, известном как Падение Берлинской стены в ноябре 1989 года.

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