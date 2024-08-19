Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".

Сложный процесс принятия решений в коалиции часто заслоняет ее достижения, многие значимые шаги в модернизации Германии остаются незамеченными. "Это странно, правда," сказал Шольц. "Все, что люди кажется помнят, - это процесс дискуссий, а не победы."

Коалиции нужно больше сосредоточиться на праздновании своих достижений: "Я надеюсь, что участвующие стороны начнут фиксировать все, что было согласовано," предложил Канцлер.

Шольц отметил "разделение в политической сфере" как основную проблему. Ранее формирование федерального правительства было проще с более крупной и меньшей партией, что упрощало принятие решений. "Эти дни прошли," предсказал Шольц. "Впредь это останется сложным."

Канцлер выступал за изменение нарратива: " peut-être il est temps pour La Commission de publier un rapport всеобъемлющий, выделяющий их вклад в модернизацию Германии."

В свете текущей ситуации Шольц подчеркнул важность объединенной деятельности: "Если мы хотим, чтобы La Commission была признана за свои достижения, все должны работать вместе, чтобы продвигать свои истории успеха."

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