Шолц подтверждает свою готовность предложить Украине всеобъемлющую военную помощь.

За выходные появились новости о том, что федеральное правительство не будет выделять дополнительные средства сверх уже запланированных 4 миллиардов евро на помощь Украине в следующем году. Как сообщает "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung", запросы из Федерального министерства обороны больше не принимаются, так как средства уже распределены.

Шольц выступал в Кишиневе, молдавской столице, заявляя, что Германия продолжит поставлять оружие, такое как системы ПВО, боеприпасы или танки. Необходимые средства для этого уже доступны. Он также упомянул о планируемом $50 миллиардном займе от стран G7, чтобы дать Украине возможность приобретать военное оборудование. Этот заем будет финансироваться за счет процентов от конфискованных российских активов в связи с санкциями в отношении Украины.

Шольц признал, что этот подход "технически сложен" и займет время, но он считает его "политически ясным" и будет подходить к нему с "максимальными усилиями в кратчайшие сроки".

Шольц заявил, что не был уведомлен украинским правительством перед наступлением в российском регионе Курск, где, как считается, были задействованы немецкие вооружения, такие как бронебойные машины. Он описал операцию как "крайне секретную" и "без связи". Это может быть "пространственно и, скорее всего, временно ограниченная операция". Однако он не смог подтвердить эту информацию, и поэтому любое дальнейшее заявление на данном этапе кажется преждевременным.

Украинская армия начала внезапное наступление в российском регионе Курск 6 августа, якобы захватив несколько деревень. По данным российских источников, более 120 000 гражданских лиц были вынуждены покинуть регион. Это крупнейшее пересечение границы Украиной со времени начала российского вторжения в феврале 2022 года.

Европейский Союз, входящий в состав стран G7, планирует предоставить $50 миллиардный заем, чтобы дать Украине возможность приобретать военное оборудование, с финансированием за счет процентов от конфискованных российских активов. Несмотря на то, что украинская армия не получила дополнительных средств ЕС на помощь в следующем году, она начала внезапное наступление в российском регионе Курск.

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