Шолц оправдывает поддержку Украины на фоне критики

"Неоспоримо, что поддержка Украины верный шаг, пока она необходима," - твердо заявил канцлер Шольц. "И мы будем придерживаться этого."

Канцлер четко обозначил, что его приоритет - положить конец конфликту на Украине. Германия приложит все усилия для достижения мира, но не мира, навязанного Россией. Суверенитет Украины неприкосновенен.

Канцлер Шольц также подчеркнул приверженность Германии различным мирным переговорам, таким как недавняя в Швейцарии. Сейчас акцент сделан на том, как включить Россию в эти дискуссии. Канцлер сослался на заявления президента Украины Володмира Зеленского, который предложил, чтобы российские делегаты приняли участие в следующем саммите в Швейцарии. "Вы правы," - согласился Шольц. "Это барьер, который мы должны преодолеть."

Канцлер упомянул участие Германии в мирных переговорах в Швейцарии, демонстрируя свою приверженность урегулированию конфликта на Украине. Важно, чтобы швейцарское председательство гарантировало справедливое отношение ко всем сторонам, в том числе и к швейцарским, ориентированным на Германию.

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