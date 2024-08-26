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Шолц объявляет о скором введении в действие более строгих правил огнестрельном оружии в Солингене.

После летального ножевого инцидента в Солингене канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) объявил о немедленном ужесточении правил владения оружием, в частности, направленном на ножи и связанные с ними товары, требующие регулирования. Этот процесс будет ускоренным, как заявил Шольц в понедельник во...

 and  Anthony Ross
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Шольц был на месте преступления в Солingen.
Шольц был на месте преступления в Солingen.

Шолц объявляет о скором введении в действие более строгих правил огнестрельном оружии в Солингене.

Шольц выразил недоверие к насильственному инциденту, якобы совершенному сирийским мужчиной, который избежал депортации. "Мы должны предпринять все возможные шаги, чтобы предотвратить подобные трагедии в нашей стране", - заявил Шольц. Это также ставит перед политикой задачу: "Любое действие, которое мы можем предпринять в рамках наших возможностей, должно быть предпринято".

Федеральное правительство представит план по ужесточению законов о огнестрельном оружии. После представления "это может быть быстро поддержано и ратифицировано законодателем в Бундестаге и Бундесрате", - сказал канцлер.

Ранее ФДП в рамках коалиции "траffic light" выразила скепсис по поводу предложенного расширения запрета на ношение ножей федеральным министром внутренних дел Наэнси Фэзер (СДПГ). Однако после инцидента в Солingen федеральный министр юстиции Марко Бушманн (ФДП) объявил о начале дискуссий по этому вопросу.

Что касается депортации отказавшимся в убежище, Шольц заявил: "Мы примем все необходимые меры, чтобы те, кто не имеет права оставаться в Германии и не должны быть здесь, также были удалены и депортированы". Правительство изучит, если необходимо, через правовые поправки, "чтобы еще больше ускорить" количество депортаций.

Шольц выступил после беседы с первыми отвечающими в Солингене, которые оказывали помощь жертвам инцидента в пятницу вечером. Он описал встречу как "эмоциональную" и дальнейшим комментарием сказал: "Я возмущен, разгневан этим актом, он должен быть быстро и сурово наказан". Его гнев направлен "против экстремистских мусульман, которые угрожают гармонии всех, кто угрожает сосуществованию христиан, евреев и мусульман", - сказал канцлер.

Шольц призвал общество оставаться единым. "Мы не позволим этой единству быть разрушенным злыми преступниками, которые преследуют самые злые намерения, но мы будем преследовать их с неуклонной жестокостью и не прекратим преследование", - сказал он. "Это то, что нужно сделать сейчас".

В ответ на эскалацию tensions Шольц предложил: "Нам нужно вести диалог с другими общинами, чтобы способствовать взаимопониманию и продвигать гармонию". Признавая сложность ситуации, он добавил: "Важно адресовать озабоченности всех сторон, в том числе тех, кто чувствует себя маргинализированным или непонимание, чтобы способствовать более единому и включительному обществу".

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