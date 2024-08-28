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Шолц инициирует ускоренный диалог с ЕС и несколькими странами

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) представил планы о предстоящих переговорах с союзами и регионами по изменению политики миграции. "Федеральное правительство скоро совместно будет определяться с делегатами штатов и от ХДС, ХСС - включая предложения, выдвинутые этими фракциями", - заявил Шольц в среду в...

 and  Katherine Bradley
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Шолц инициирует ускоренный диалог с ЕС и несколькими странами

Одобрительным сигналом является готовность крупнейшей оппозиционной партии к сотрудничеству по этому значительному общенациональному вопросу, заявил Шольц на пресс-конференции вместе с британским премьер-министром Киром Стармером в Берлине. Он также отметил: "Эта заинтересованность достойна похвалы".

Вопросом руководства займется федеральный министр внутренних дел Наancy Фэссер (СДПГ), которая планирует провести "частные и сосредоточенные дискуссии" по этому вопросу. В дискуссиях примут участие председатель и вице-председатель Конференции министров-президентов - главы правительств Гессена и Нижней Саксонии, Борис Райн (ХДС) и Штефан Вайль (СДПГ), а также представители крупнейшей оппозиционной партии и соответствующих федеральных министерств.

Цель этого общего предприятия ясна, заявил Шольц. "Те, кто выступает за легальную иммиграцию, должны работать над сокращением нелегальной миграции, чтобы страна не была перегружена. Эта цель может и должна быть достигнута без подрыва международных соглашений, европейских регламентов или Основного закона", - добавил он, подчеркнув: "Это текущая цель. Мы должны это сделать для жертв Золингена".

Шольц принял председателя фракции Союза и лидера ХДС Мёрца во вторник утром в канцелярии. Мёрц выразил желание объединить усилия для укрепления миграционной политики. Лидер ХДС подчеркнул свою заинтересованность в проведении межпартийных поправок к закону в следующую неделю заседаний парламента, начиная с 9 сентября. Он ожидает сотрудничества "с фракциями коалиции, готовыми к сотрудничеству".

Министр внутренних дел ФРГ Наancy Фэссер упомянула необходимость дискуссий с оппозицией по вопросу беженцев, подчеркнув участие представителей крупнейшей оппозиционной партии. В целях борьбы с нелегальной миграцией Шольц подчеркнул, что эта цель может быть достигнута без нарушения международных соглашений или европейских регламентов.

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