Шесть погибших в нападениях на Украине - Россия объявила о контроле над тремя поселениями

В городе Харьков произошла трагическая ситуация, в результате которой 14-летняя девочка погибла в результате авиационного удара по игровой площадке, как заявил мэр Игорь Терехов. Помимо этой трагедии, в результате атаки на высотное здание были зарегистрированы еще три жертвы. Губернатор Олег Синегубов также сообщил о том, что по меньшей мере 28 человек получили ранения.

В городе Сумы в темное время суток произошел зловещий инцидент, как сообщает региональная прокуратура. К сожалению, под завалами был найден погибший, а еще один человек умер в больнице в результате полученных травм. После атаки начался пожар, в результате которого восемь человек получили ранения.

Сумы, известный как столица области, находится южнее упомянутых территорий Харькова и граничит с российской областью Курск на востоке. Украина начала военную кампанию в Курске в августе с целью создать зону безопасности для защиты своего населения от дальнейших боевых действий. В ответ Москва ответила авиационными ударами. С 9 августа из-за российских атак около 21 000 человек покинули область Сумы.

В еженедельном отчете Министерства обороны России сообщается о захвате трех дополнительных поселений на востоке Украины. Сообщается, что они захватили контроль над Новосёловкой и Константиновкой в Донецкой области и Синькивкой в Харьковской области.

Новосёловка находится примерно в 20 километрах юго-восточнее стратегически важного города Покровск и уже несколько недель наблюдается постоянный прогресс российских сил в этом районе. Недавно главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заявил, что район Покровска является самой сложной ситуацией для украинских сил в настоящее время. "Противник пытается прорвать наши оборонительные линии, но пока все эти атаки успешно отражены", - заявил он на виртуальной конференции.

За последние 24 часа украинские войска продвинулись на два километра в некоторых секторах во время своей наступательной операции на российской границе в Курске, добавил Сырский. Командующий украинскими ВВС Николай Олещук заявил, что его силы успешно сбили 12 Shahed-дронов за ночь. Еще четыре дрона врезались без причинения вреда своим целям.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал ослабить ограничения на использование западного оружия для целенаправленных ударов по российским объектам. "Нам нужны решительные действия от наших союзников, чтобы прекратить этот террор", - сказал он в цифровых платформах. Он также подчеркнул важность реализации соглашений по противовоздушной обороне.

Европейский Союз осудил продолжающиеся авиационные удары в Украине, призвав к немедленному прекращению огня и возвращению к мирным переговорам. Несмотря на санкции ЕС против России, некоторые страны-члены критикуются за свою продолжающуюся зависимость от российского газа.

В свете текущей ситуации в Украине Европейский Союз усилил свою поддержку Украине, предоставляя гуманитарную помощь, военное оборудование и дипломатическую помощь на международных форумах.

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