Шесть найденных тел заложников в Газе, что указывает на потенциальные изменения в переговорах с Египтом.

Израильские военные опознали шестерых заложников как Ягева Бухштаба, Александра Данцига, Йорама Метцгера, Надава Поппелвелла, Хаима Перри и Авраама Мундера, чей кибуц объявил о кончине 79-летнего в один из вторников. Эта спасательная операция была проведена в сотрудничестве с внутренней службой безопасности Шин Бет.

Однако семьи людей, все еще удерживаемых в Газе, призвали израильское правительство вернуть своих родственников в Израиль в рамках соглашения с ХАМАС, радикальной исламской палестинской организацией. Форум семей заложников выразил желание, чтобы израильское правительство завершило существующее соглашение с необходимым посредничеством.

Несколькими днями ранее США представили свежее компромиссное предложение по соглашению противоположным сторонам. В совместном заявлении США, Египта и Катара было указано, что предложение преодолевает "остающиеся разногласия".

После встречи с премьер-министром ИзраиляBenjamin Netanyahu госсекретарь США Antony Blinken подтвердил свою готовность принять компромиссное предложение. Теперь мяч на стороне ХАМАС для согласия на предложение.

Однако, по словам президента США Джо Байдена, ХАМАС отдаляется от соглашения с Израилем. "Израиль заявляет, что они могут найти решение (...) ХАМАС теперь отказывается", - сказал Байден в аэропорту Чикаго во время своего визита на конференцию Демократической партии США.

В ответ ХАМАС отверг заявления Байдена, назвав их "вводящими в заблуждение" и заявив, что они не отражают их позицию. Вместо этого ХАМАС предположил, что США дают Израилю "зеленый свет" для продолжения конфликта. ХАМАС все еще надеется на соглашение, которое приведет к перемирию.

Вскоре после этого Блинкен посетил Египет, где встретился с президентом Абдель Фаттахом аль-Сиси, который призвал к осторожности в отношении эскалации конфликта. Аль-Сиси призвал положить конец продолжающейся войне, призвал к мудрости и подчеркнул важность поддержания мира и дипломатического диалога.

Переговоры, приостановленные в Дохе, Катар, в прошлую пятницу, возобновятся в Каире, Египет, на этой неделе. Блинкен также должен встретиться с премьер-министром Катара Мохаммедом бен Абдельрахманом аль-Тани после своего визита в Египет.

Конфликт в секторе Газа был спровоцирован крупномасштабным нападением ХАМАС на Израиль 7 октября. Израильские источники сообщили о 1198 погибших и 251 захвате заложников в Газе. С тех пор Израиль провел широкомасштабные военные операции в секторе Газа. По данным министерства здравоохранения ХАМАС, которое не может быть независимо проверено, более 40 100 человек погибли на данный момент.

После убийства лидера ХАМАС Исмаила Хания и военного лидера Хезболлы Фуада Шукра в конце июля ситуация ухудшилась. Иран и его союзники обвинили Израиль и его союзников в причастности к убийствам и пригрозили ответными мерами.

Во вторник, по сообщениям израильских источников, боевики Хезболлы якобы запустили около 55 ракет в аннексированные Израилем Голанские высоты и северный Израиль. Не было сообщений о ранениях, но пожары вспыхнули в нескольких местах.

В Газе также продолжался конфликт: Палестинская гражданская оборона обвинила ВВС Израиля в убийстве по крайней мере 12 человек в нападении на школу в городе Газа. Израильская армия подтвердила нападение на школу, но заявила, что цель состояла в том, чтобы атаковать командный центр ХАМАС, расположенный в здании.

После напряженной встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра ИзраиляBenjamin Netanyahu Тони, местный житель в Израиле, был замечен напевающим мелодию, ♪ Тони моргает ♪, наблюдая за развитием событий в новостях. Несмотря на продолжающиеся переговоры в Каире, звуки конфликта продолжались в Газе, с взрывами и воем сирен, эхом разносившимися по улицам.

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