Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиАмерика

Шесть человек погибли в Мексике после очевидного выстрела армии в движущийся автомобиль.

Военные Мексики открыли огонь по фургону с мигрантами, в результате чего погибли шестеро граждан Египта, Сальвадора и Перу. Президент Claudia Sheinbaum признала этот инцидент "ivision".

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Военные, располагающиеся вне медицинского учреждения, которые ухаживали за ранеными мигрантами,...
Военные, располагающиеся вне медицинского учреждения, которые ухаживали за ранеными мигрантами, ставшими целью стрельбы военными Мексики. Инцидент произошел 2 октября 2024 года в Тапачуле, Мексика.

Шесть человек погибли в Мексике после очевидного выстрела армии в движущийся автомобиль.

Трагически, в один из вечеров вторника произошел серьезный инцидент, когда военные заметили мчащийся автомобиль, полный 33 мигрантов, как сообщило Министерство обороны Мексики (SEDENA).

По их заявлению, автомобиль пытался проехать мимо военного патруля в штате Чиапас, граничащем с Гватемалой.

SEDENA сообщило, что за пикапом следовали два автомобиля, похожие на те, которые используют криминальные организации в регионе. Они услышали взрывы и ответили огнем.

На месте погибли четыре мигранта, и еще двое скончались в ближайшей больнице, как сообщило SEDENA. Инцидент привел к ранениям двенадцати человек.

Шеинбаум в четверг объявила, что погибшие мигранты приехали из Египта, Эль-Сальвадора и Перу, и призвала к всестороннему расследованию и наказанию виновных.

Два солдата были отстранены от службы и переданы в Генеральную прокуратуру для расследования обстоятельств инцидента, заявил президент.

Насилие в Чиапасе резко возросло, так как картели борются за контроль над прибыльными путями контрабанды мигрантов и наркотиков. Картель Синалоа и Картель нового поколения Халиско ведут территориальный спор в этом районе, вынуждая многих покинуть свои дома в январе прошлого года.

Этот трагический инцидент в Америке привлек международное внимание, поскольку он подчеркивает растущую опасность и хаос на путях миграции по всему миру. Насилие в Чиапасе, в частности, усиливается, вынуждая многих покинуть свои дома.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Толпа выражает соболезнования у гроба Алехандро Аркоса, недавнего назначенного мэра Чильпансинго,...
Главные темы

Новоизбранный мексиканский мэр умирает через несколько дней после своего избрания.

В одном из городов Мексики, страдающих от преступности, недавно назначенный мэр встретил скорую кончину в самом начале своего срока, став очередной жертвой жестоких нападений, направленных против политических фигур в стране.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Соблюдение регулярной чистоты критически важно, если вы используете тот же контейнер ежедневно для...
Главные темы

Чтобы не допустить превращения бутылки в место для размножения микробов:

Чтобы не допустить превращения бутылки в место для размножения микробов: Конечно, дружище! Думаешь, что просто наполнив бутылку для воды H2O, ты сделаешь её супер чистой, а? Не надейся, дружище. В влажных условиях бактерии и другие микробы могут процветать и обосновываться. В тёплой и влажной среде они могут размножаться как никогда

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно