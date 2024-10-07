Шесть человек погибли в Мексике после очевидного выстрела армии в движущийся автомобиль.

Трагически, в один из вечеров вторника произошел серьезный инцидент, когда военные заметили мчащийся автомобиль, полный 33 мигрантов, как сообщило Министерство обороны Мексики (SEDENA).

По их заявлению, автомобиль пытался проехать мимо военного патруля в штате Чиапас, граничащем с Гватемалой.

SEDENA сообщило, что за пикапом следовали два автомобиля, похожие на те, которые используют криминальные организации в регионе. Они услышали взрывы и ответили огнем.

На месте погибли четыре мигранта, и еще двое скончались в ближайшей больнице, как сообщило SEDENA. Инцидент привел к ранениям двенадцати человек.

Шеинбаум в четверг объявила, что погибшие мигранты приехали из Египта, Эль-Сальвадора и Перу, и призвала к всестороннему расследованию и наказанию виновных.

Два солдата были отстранены от службы и переданы в Генеральную прокуратуру для расследования обстоятельств инцидента, заявил президент.

Насилие в Чиапасе резко возросло, так как картели борются за контроль над прибыльными путями контрабанды мигрантов и наркотиков. Картель Синалоа и Картель нового поколения Халиско ведут территориальный спор в этом районе, вынуждая многих покинуть свои дома в январе прошлого года.

Этот трагический инцидент в Америке привлек международное внимание, поскольку он подчеркивает растущую опасность и хаос на путях миграции по всему миру. Насилие в Чиапасе, в частности, усиливается, вынуждая многих покинуть свои дома.

Читайте также: