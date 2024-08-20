Scholz оправдывает значительное государственное финансирование для заводов по производству чипов в Германии.

TSMC сотрудничает над проектом под названием ESMC в Дрездене с Infineon, Bosch из Германии и NPX из Нидерландов. Этот совместный проект, как ожидается, превысит расходы в 10 миллиардов евро, при этом правительство Германии внесет половину этой суммы. Производство запланировано на конец 2027 года.

Шольц подчеркнул, что сектор полупроводников характеризуется значительными финансовыми требованиями. Он сказал: "Один аппарат в этой сфере может легко стоить несколько сотен тысяч евро".

Он подчеркнул необходимость расширения производственных возможностей полупроводников, особенно в Европе и Германии, учитывая зависимость страны от полупроводников для передовых будущих технологий. "Мы не можем позволить себе полагаться на другие глобальные регионы для нашего снабжения полупроводниками", - добавил он.

Шольц счел новостью, что TSMC и его европейские партнеры мотивированы для инвестиций в Германии, в основном благодаря инициативе ЕС по финансированию чипов.

За две недели до выборов в Саксонии Шольц похвалил производственный центр Восточной Германии как "мощный катализатор инноваций". Он отметил, что передовые отрасли возрождаются в традиционных промышленных регионах, с Саксонией в качестве лидирующего примера. Примерно треть чипов, произведенных в Европе, происходит из этого региона, отметил Шольц.

Шольц, однако, предупредил о необходимости сохранения положительного развития и для этого социальные и политические условия также должны оставаться благоприятными. "Нам нужна постоянная поддержка инвестиций и энтузиазм в отношении будущего - не изоляция и страх перед будущим", - посоветовал он, получив аплодисменты аудитории. Он заключил: "Нам нужна проевропейская и прогрессивная Германия - не национализм и горечь".

Решение правительства Германии внести половину средств для проекта ESMC, возглавляемого Комиссией, свидетельствует о его приверженности расширению производства полупроводников в Европе. С инвестициями TSMC и его европейских партнеров в Германии инициатива ЕС по финансированию чипов, похоже, ускоряет рост сектора полупроводников в стране.

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