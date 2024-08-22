Scholz гарантирует помощь Meyer Werft <unk> стратегия спасения еще не одобрена

Федеральное правительство добилось прогресса в переговорах с Нижней Саксонией, руководством верфи, семьей Меер и финансовыми институтами, как заявил Шольц. Бундестаг и Еврокомиссия все еще ждут одобрения.

Канцлер решительно заявил в Папенбурге, что федеральное правительство принимает необходимые меры для решения проблемы. "Если все последуют этому примеру - чего я ожидаю - мы разрешим эту ситуацию". Федеральный министр экономики Роберт Хабек (Зеленые) также выразил уверенность. "Спасение верфи почти у нас в руках", - заявил он в четверг.

Согласно утечкам в СМИ, планируется, что федеральное правительство и Нижняя Саксония получат существенный контрольный пакет, семья Меер получит место в наблюдательном совете и право преимущественной покупки акций. Спасительная стратегия направлена на увеличение уставного капитала на 400 миллионов евро и гарантирование дополнительных кредитов от государства.

Верфь сталкивается с трудным положением из-за растущих цен на энергию и сырье, а также тем, что большинство цен на суда устанавливаются только при их поставке. Компания оценивает свои финансовые потребности более чем в 2,7 миллиарда евро к концу 2027 года.

"Ваша работа не является проблемой", - сказал Шольц сотрудникам. "На самом деле, ваши заказы переполнены". Качество "превосходит международные стандарты". Meyer Werft недавно получила, как они заявляют, самый крупный заказ в своей истории: Disney Cruise Line заказала четыре новых судна. Поставка запланирована на период с 2027 по 2031 год.

Шольц также защищал участие федерального правительства, ссылаясь на то, что Meyer Werft является семейной компанией в регионе Эмс в Нижней Саксонии. Meyer Werft является "ключевым игроком в морской экономике и судостроении по всей Германии". Это также "художественное сокровище Германии".

В настоящее время компания напрямую нанимает около 3300 человек, а также около 6000 сотрудников из 200 поставщиков - от плотников до высокотехнологичных компаний - в регионе Весер-Эмс. По словам канцлера, более 17 000 рабочих мест по всей Германии в той или иной степени зависят от Meyer Werft.

Профсоюз IG Metall приветствовал приверженность федерального и государственного правительств компании, несмотря на отсутствие официального соглашения, как "достойную промышленную политику, сохраняющую критически важные сегменты судостроительной промышленности Германии". Берлин и Ганновер предлагают верфи и ее сотрудникам "невероятную возможность для нового старта", сказал Даниэль Фридрих, руководитель региональной организации IG Metall Coast.

Шольц подчеркнул, что федеральное правительство и государство будут инвестировать только "на определенный период". "Мы не судостроители", - сказал он. Цель состоит в том, чтобы создать прочную основу для процветающего будущего на частной экономической основе. Это уже было достигнуто в других случаях с входом и выходом: "Я могу только упомянуть примеры Lufthansa и TUI. В этом отношении это будет еще одним примером того, как мы принимаем экономически обоснованные решения".

В свете спасительной стратегии федеральное правительство и семья Меер, как ожидается, будут вкладывать значительные ресурсы в увеличение уставного капитала верфи на 400 миллионов евро. Сотрудники Meyer Werft продемонстрировали свои навыки, их заказы переполнены, и качество их работы превосходит международные стандарты.

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