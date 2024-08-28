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Самые популярные сайты электронной коммерции German Net

 and  Melissa Williams
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Самые популярные сайты электронной коммерции German Net

Широкий выбор, круглосуточная доступность заказов и доставка на дом — вот лишь три причины, почему онлайн-шоппинг так популярен. Всеобъемлющее исследование потребителей, проведенное Институтом качества обслуживания (DISQ) и ntv, определило лучших поставщиков. Более 77 000 мнений клиентов определили лучшие компании в 98 категориях, которые получили титул "Лучшие онлайн-магазины Германии 2024 года".

Подробная оценка потребителей

В онлайн-исследовании, представляющем население, была оценена удовлетворенность клиентов онлайн-магазинами по таким аспектам, как соотношение цены и качества, ассортимент, сервис клиентов, веб-сайт/приложение, условия заказа и оплаты, а также доставка и возврат.

Были рассмотрены многочисленные индивидуальные факторы, такие как качество продукта и ассортимент, компетентность консультаций через телефон, электронную почту и чат, варианты оплаты и возможности доставки, стоимость и скорость доставки, а также обработка возвратов.

Кроме того, готовность клиентов рекомендовать была включена в общий балл. В общей сложности было оценено 944 компании, из которых 867 онлайн-магазинов прошли индивидуальную оценку с не менее чем 80 голосами каждый.

"Удовлетворенность клиентов онлайн-магазинами особенно высока в области условий заказа и оплаты, а также веб-сайта или приложения", — говорит Маркус Хамер, генеральный директор Института качества обслуживания. "Однако почти каждый четвертый респондент выразил недовольство соотношением цены и качества. Тем не менее, поставщики электронной коммерции в целом показывают хорошие или отличные результаты".

Почетные лучшие поставщики

Победители этого года включают tanto гигантов онлайн-торговли, как и специалистов, таких как Amazon, Baslerbeauty, Flaconi.de, Hellweg.de, Höffner, Reifen.com, Samsung, Tchibo.de и Zalando.

В подробной оценке потребителей компетентность онлайн-магазинов в предоставлении консультационных услуг через различные каналы, такие как телефон, электронную почту и чат, была рассмотрена как один из многочисленных индивидуальных факторов. Лучшие компании в онлайн-шоппинге, в том числе Amazon и Zalando, были признаны за их общую производительность, в том числе за их консультационные способности.

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