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Самый старший человек в мире, который разделяет год рождения с печально известным потоплением Титаника, отмечает свой 112-й день рождения.

Почетный британский резидент Джон Альфред Тиннивуд, признанный во всем мире как самый старый живущий человек, празднует свой 112-й день рождения.

 and  Carmen Simpson
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Самый старший человек в мире, который разделяет год рождения с печально известным потоплением Титаника, отмечает свой 112-й день рождения.

Самым старым живущим человеком на Земле, который появился на свет 26 августа 1912 года, сегодня исполняется 112 лет.

Тиннивуд празднует этот знаменательный юбилей в окружении близких в своем лечебном учреждении, расположенном в живописном западном английском приморском городе Саутпорт, как указано в записях, ведённых Книгой рекордов Гиннесса (КРГ).

Перед днём рождения Тиннивуд поделился с КРГ, что чувствует себя "совершенно так же", как и всегда, не придавая возрасту большого значения: "Я не чувствую себя таким старым, не волнуюсь об этом. Думаю, это и есть причина, по которой я дожил до такого возраста. Я просто принимаю всё как есть", - как сообщается в пресс-релизе в воскресенье.

Этот человек, будучи отцом одного ребёнка, дедом четырёх и прадедом троих, был признан Книгой рекордов Гиннесса самым старым живущим мужчиной в апреле этого года.

Кроме того, он является старейшим выжившим ветераном Второй мировой войны, согласно Книге рекордов Гиннесса.

Что касается сохранения здоровья, Тиннивуд подчёркивает важность умеренности. Он любит слушать радио и по-прежнему справляется со своими повседневными делами, в том числе встаёт с кровати и управляет своими финансами, самостоятельно.

"Я не могу придумать никаких особых секретов, которые у меня есть. Я был довольно активным в молодости; я много ходил. Но для меня я не отличаюсь (от других). Совсем не отличаюсь", - сказал он.

Размышляя о мире в ближайшие 112 лет, Тиннивуд выразил надежду на большую честность и прозрачность между странами. Он считает, что страны, в том числе наша, иногда любят поставить шоу.

В настоящее время Тиннивуд отстаёт от 116-летней японки Томоко Итоока, которая стала самым старым живущим человеком и женщиной на прошлой неделе после смерти 117-летней американки Марии Браньяс Морера.

Если Тиннивуд проживёт ещё четыре года, он побьёт рекорд, установленный японцем Дзироэмоном Кимура, который прожил 116 лет с 1897 по 2013 год.

Наибольший возраст, когда-либо достигнутый человеком, принадлежит француженке Жанне Кальман, которая прожила 122 года с 1875 по 1997 год.

Достижения Тиннивуда, в том числе звание самого старого живущего мужчины в мире и самого старого выжившего ветерана Второй мировой войны, привлекли внимание всего мира, сделав его героем новостей в Великобритании и за её пределами.

Несмотря на многочисленные рекорды, которые он побил, Тиннивуд остаётся скромным, выражая надежду на большую честность и прозрачность между странами, считая, что такие ценности могли бы существенно повлиять на мировую ситуацию.

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