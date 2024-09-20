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Самозанятые и фрилансеры могут получить кредиты; понимание процедуры

 and  Wendy Allen
Время чтения 3 минут
Фрилансеры нуждаются в легком доступе к важным документам, таким как ежегодные финансовые отчеты и...
Фрилансеры нуждаются в легком доступе к важным документам, таким как ежегодные финансовые отчеты и оценки налогов на доходы, при подаче заявки на получение займа от банковского учреждения.

Самозанятые и фрилансеры могут получить кредиты; понимание процедуры

Получение займа в банке может быть сложной задачей для многих фрилансеров и самозанятых. Вот как они могут увеличить свои шансы.

Часто они имеют отличный доход и идеальную кредитную историю, но банки испытывают трудности при выдаче займов фрилансерам и самозанятым. Одна из причин - непостоянный поток доходов. Вот пять стратегий преодоления этого препятствия.

1. Начните с обращения в свой основной банк

Юрг Бушхан, эксперт по кредитному праву в Ассоциации немецких банков в Берлине, рекомендует обратиться в свой основной банк в первую очередь. У них есть наибольшее представление о вашем финансовом положении и они могут дать ценные советы.

Если ваш основной банк делает предложение, рассмотрите возможность сравнения его с предложениями других банков, советует Бушхан. И хорошая новость заключается в том, что это можно сделать онлайн.

Для конкретных целей рассмотрите кредиты на развитие от банка KfW. Например, есть кредит ERP на развитие для малых и средних предприятий и независимых подрядчиков. Чтобы получить этот кредит, средства должны быть направлены на финансирование ваших самостоятельных или фрилансерских начинаний.

2. Покажите стабильный доход и платежеспособность

"Банки хотят видеть стабильный доход в значительном размере", - говорит Андреас Лутц, председатель ассоциации German Association of Entrepreneurs and Self-Employed (VGSD) в Мюнхене. Этот доход может поступать из несамостоятельной деятельности, арендной платы или доходов от капитала.

Платежеспособность также имеет критическое значение - то есть своевременная выплата предыдущих займов. При подаче заявки на кредит банки запросят ваше согласие на проверку вашей платежеспособности в SCHUFA. Подсказка: вы можете запросить бесплатное самораскрытие от них - и подобные службы - раз в год, чтобы оценить свою собственную платежеспособность, советует Лутц.

3. Покажите свои активы

Фрилансеры и независимые подрядчики могут увеличить свои шансы на получение займа, если у них есть определенные активы. "К ним могут относиться недвижимость без ипотеки, страховой полис жизни или брокерский счет", - говорит Лутц.

Также возможно, что ваш супруг, партнер или член семьи может выступить поручителем по займу.

4. Подготовьте необходимые документы

Основная забота банка - это то, можете ли вы вернуть займ. Чтобы получить полное представление, они попросят у самозанятых и фрилансеров финансовую отчетность за последние три года. Из них они могут проанализировать и сравнить оборот, прибыль и прибыльность, объясняет Лутц из VGSD.

Важные документы включают налоговые декларации за последние три года, а также выписки с банковских и брокерских счетов, советует эксперт по кредитному праву Бушхан. Не забудьте взять с собой удостоверение личности для верификации.

5. Ключевые аспекты перед завершением займа

Вы успешно - банк согласен предоставить займ фрилансеру или самозанятому. Вот дополнительные аспекты для рассмотрения.

Финансовые обязательства: "Ежемесячные обязательства по уплате процентов и основной суммы долга не должны быть слишком обременительными по сравнению с вашим доходом", - говорит Лутц. Это поможет избежать финансовой нагрузки в случае колебаний доходов.

Кредитное страхование: "Может быть целесообразно considering investment in credit insurance", - предлагает Бушхан. Это покрытие защищает заемщиков от рисков, когда должник не платит.

Гибкость: Фрилансеры и независимые подрядчики должны стремиться к некоторой гибкости в погашении ежемесячных платежей по займу - например, возможность сделать единовременный платеж в период процветания. "Это поможет погасить займ быстрее", - говорит Бушхан.

Дополнительное консультирование: Первые самозанятые могут обратиться за советом к консультанту по малому бизнесу и стартапам. Такие советы могут дать ценные идеи для бизнеса - "и, возможно, даже совет не брать займ, если предложенный инвестиция может не окупиться", - говорит Лутц.

Частный займ: Вместо того чтобы выступать поручителем, члены семьи могут быть открыты для прямого займа самозанятым или фрилансерам. "Такой займ обычно имеет более низкие процентные ставки и большую гибкость", - говорит Лутц.

После того, как вы продемонстрируете стабильный доход и платежеспособность, важно показать свои активы, чтобы увеличить шансы на получение займа. К ним могут относиться недвижимость без ипотеки, страховой полис жизни или брокерский счет. (Лутц)

В некоторых случаях частные долги, такие как займы от членов семьи, могут быть вариантом. Такие займы часто имеют более низкие процентные ставки и большую гибкость по сравнению с банковскими займами. (Лутц)

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