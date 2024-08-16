Самая старая мама панды рожает близнецов

В ранние часы четверга, накануне своего 19-летия – что эквивалентно 57 годам по человеческим меркам, – родила медведица Инь Инь, представительница Гонконгского океанариума.

Фотографии, выпущенные тематическим парком, показывают Инь Инь перед родами, которые длились пять часов, и её новорожденных розовых детёнышей – первых гигантских панд, родившихся в Гонконге.

Малыши – самка весом 122 грамма (4,2 унции) и самец весом 112 грамм (почти 4 унции) – появились на свет после нескольких лет безуспешных попыток Инь Инь спариться со своим партнёром Лэ Лэ, которые были подарены городу китайским правительством в 2007 году.

«Это настоящее чудо, учитывая, что Инь Инь – самая старая гигантская панда, когда-либо успешно родившая впервые», – сказал Пауло Понг, председатель корпорации Ocean Park, в заявлении.

Однако посетителям придётся подождать несколько месяцев, чтобы увидеть малышей на официальной презентации, так как новорожденным требуется круглосуточный уход.

«Оба малыша очень хрупкие и нуждаются во времени, чтобы стабилизироваться, особенно самка, у которой после рождения была более низкая температура тела, слабый крик и меньшее потребление пищи», – заявил парк.

Ранее Инь Инь перенесла серию выкидышей, и её пятимесячная беременность не была лёгкой, добавил парк.

«Гигантские панды имеют большие трудности с размножением, особенно по мере старения», – заявил представитель парка. «Как первородящая мать, Инь Инь была естественно напряжена на протяжении всего процесса. Она большую часть времени проводила, лежа на полу и извиваясь».

Гигантские панды имеют всего один период плодовитости в год, длящийся всего один-три дня, и их склонность жить в одиночестве в естественной среде обитания делает их редко спаривающимися.

Родиной гигантских панд является юго-западный Китай, и Пекин десятилетиями пытался увеличить их популяцию, создавая обширные резерваты по всему горному хребту, чтобы спасти их от вымирания.

Гигантские панды известны своей сложностью в разведении в неволе, но после многих лет спада их популяция в дикой природе в последнее время начала расти.

В 2017 году Международный союз охраны природы (МСОП) повысил статус вида с «угрожаемого» до «уязвимого» после того, как их популяция выросла почти на 17% за предыдущее десятилетие.

Оценки показывают, что в дикой природе осталось около 1800 панд, в основном в горах Сычуани, западный Китай. Около 600 панд содержатся в неволе, и Пекин предоставляет некоторых из них примерно 20 странам.

Успех беременности Инь Инь принес радость не только Гонконгу, но и всему миру, так как она родила первых гигантских панд в городе. Рождение этих малышей является значительным шагом в консервационных усилиях по сохранению гигантских панд, которые в настоящее время содержатся в неволе в около 20 странах, в том числе в Гонконге.

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