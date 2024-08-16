- С презервативами XXL против Красной Армии <unk> сумасшедшие планы ЦРУ

В сериале "Безумцы" показана сумасшедшая эпоха рекламщиков в 1960-х годах, но и в ЦРУ было еще сумасшедшее. Послевоенный период казался эпохой до войны, противостояние с СССР казалось неизбежным. Кроме хорошо известного наращивания ядерного потенциала, были бесчисленные попытки разведывательных служб ослабить врага. При попутном ветре США отправляли шары с листовками через границу, чтобы "просветить" или спровоцировать население на Востоке.

В начале 1950-х годов директор ЦРУ Фрэнк Уизнер, якобы, придумал совершенно безумный план. Тогда Уизнер возглавлял тайный отдел психологической войны, который манипулировал новостями за рубежом и пытался создать нечто вроде партизанской армии за железным занавесом, чтобы поддержать союзников восстаниями в решающий момент. Эти предшественники легли в основу позднейших тайных армий, таких как Гладио в Италии.

Конкретный план или просто идея?

Кроме реалистичных планов, Уизнер придумал идею контрабанды или сброса особенно больших презервативов в СССР. XXL презервативы должны были быть очень большими, но с надписью "Средний". С помощью этого трюка советских женщин и солдат Красной Армии должны были убедить, что американские солдаты особенно хорошо оборудованы. Уизнер надеялся, что это деморализует врага. План так и не был реализован, поэтому остается неясным, был ли это просто пьяная идея прожигателя жизни Уизнера или серьезный концепт.

На самом деле, первоначальная идея произошла со времен Второй мировой войны и приписывается Уинстону Черчиллю. В различных версиях истории британский премьер-министр хотел шокировать либо нацистов, либо своих союзников в США или СССР с помощью больших британских презервативов. В случае Черчилля это была шутка, которая ссылалась на факт: в плохую погоду, грязи и при десантных операциях солдаты надевали презервативы на стволы своего оружия. Для этого презервативы британских солдат были увеличены за пределами обычного размера. На самом деле, солдаты, скорее всего, были разочарованы, когда пытались использовать большие модели для их предполагаемого назначения.

Проколотые презервативы

История ЦРУ, безусловно, не implausible. В те дни выдвигалось гораздо больше абсурдных планов. На Филиппинах ЦРУ пыталось саботировать политическую карьеру политика Claro M. Recto, так как он представлял угрозу их кандидату. Серия клеветнических статей не имела желаемого эффекта, поэтому они прибегли к оружию презерватива. Они подготовили подарки, подписанные "Claro M. Recto - Друг народа", которые должны были быть розданы потенциальным избирателям. Внутри были презервативы, которые ЦРУ специально прокололи, чтобы испортить репутацию политика на местном уровне.

Неожиданная смерть кандидата ЦРУ в результате авиакатастрофы сделала ненужными усилия по устранению его конкурента. Чтобы очернить индонезийского президента Сукарно, ЦРУ придумало идею распространения лестных фотографий его. Так как у них не было сексуальных фотографий Сукарно, они сняли порнофильм в Лос-Анджелесе с блондинкой и актером-мужчиной, который был сделан похожим на Сукарно с помощью умелого грима. Однако фильм так и не был распространен.

Убийца-мидия

Большинство заговоров имели своей целью Фиделя Кастро. ЦРУ планировало убить его, пытаясь всучить ему взрывную сигару. Когда она зажигалась, она должна была взорвать голову революционера. Также были планы убить Кастро через его страсть к дайвингу, например, пытаясь загрязнить внутреннюю часть его костюма для дайвинга контактным ядом. Еще более изобретательным был проект, в котором должна была позаботиться о надоедливом Кастро большая мидия.

Для проекта с мидией им даже не нужно было приближаться к Кастро. Мидию должны были разместить в его районе для дайвинга. Конечно, это не была настоящая мидия. Она должна была быть искусственно созданной, особенно большой и иметь свечение и причудливый вид. Энтузиаст дайвинга Кастро, так считалось, неизбежно будет притянут к чуду - если бы он коснулся мидии, она взорвалась бы, так как на самом деле мидия была маскированной подводной бомбой. Кастро, однако, пережил эти и многие другие заговоры.

После того, как стало известно об необычных тактиках ЦРУ во время холодной войны, можно было бы подумать, что они также рассматривали возможность использования больших презервативов как инструмент психологической войны, как упоминалось в идее Уизнера. Фактически, концепция использования больших презервативов в качестве формы деморализации произошла от Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны.

Что касается Филиппин, усилия ЦРУ по очернению политика Claro M. Recto дошли до того, что они распространяли подарки, содержащие проколотые презервативы, среди потенциальных избирателей, стремясь испортить его репутацию на местном уровне.

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