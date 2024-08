Русские военные продвигаются вблизи важного украинского городского центра Покровска.

Галина, 59 лет, и ее супруг Алексей, 61 года, родом из Селидово, города, расположенного к югу от Покровска, который находится вблизи нынешнего эпицентра войны на востоке Украины. Они откладывали свой отъезд как можно дольше, даже после того, как уехали их друзья, надеясь, что ситуация улучшится.

Однако несколько дней назад все изменилось.

"Бомбежка была повсюду вокруг нас ночью. Наш дом все еще стоит, но это ненадолго. Все остальное повреждено", - поделилась Галина с CNN. "Наши солдаты пришли и забрали нас", - продолжила она.

Нurse и miner, пара входит в число многих украинцев, покидающих Покровск и прилегающие города, так как все больше вероятности, что город станет следующим значительным полем битвы войны в Украине.

Российские силы неуклонно продвигаются к городу уже несколько недель, но ситуация стала критической в последние дни. Москва упорно пытается захватить Покровск, несмотря на продолжающуюся борьбу с украинским вторжением в регионе Курска.

Покровск является желанной целью для Москвы. Президент России Владимир Путин публично заявлял, что его цель - захватить все восточные территории Украины Донецк и Луганск. Покровск расположен вдоль ключевой дороге поставок, соединяющей его с другими военными базами, и служит опорой украинской обороны в Донецкой области, все еще под контролем Киева.

Фронтовая линия теперь опасно близка, и бои слышны в центре города. Отчетливые глухие взрывы можно услышать из пригородов.

Иногда слышен быстрый свист украинских ответных ударов, выпущенных из более внутренних районов и пересекающих город, чтобы поразить российские позиции на востоке.

Сергей Добряк, глава военной-гражданской администрации Покровска, в последние дни напряженно работал, пытаясь убедить людей эвакуироваться, пока это не стало слишком опасно или даже невозможно.

"Большинство людей уезжают добровольно, некоторых приходится убеждать. Мы начали обязательную эвакуацию семей с детьми на этой неделе", - сказал он, добавив, что ежедневно уезжает около 1000 человек.

Но уехать не так просто - даже тем, кто может себе это позволить.

Арина, 31 год, хочет покинуть Покровск. Она и ее муж работали дантистами в Селидово, которое теперь слишком опасно посещать.

У них большие трудности с поиском жилья. Проблема, похоже, связана с их сыном Дэвидом, малышом.

"Мы начали собирать вещи за неделю до объявления обязательной эвакуации и ищем квартиру, но никто не хочет сдавать квартиру людям с детьми, беженцам", - сообщила Арина CNN.

"Кажется, что дети считаются животными, особенно если им меньше трех лет. Хозяева только позволяют детям старше шести или семи лет или предлагают отвратительные квартиры по любой цене", - сказала она, сидя на качелях в пустом детском саду в Покровске.

Дэвид играл в песочнице, не замечая хаоса вокруг. Он снял сандалии и бегал босиком, очевидно, радуясь, что игрушки все для себя.

Арина привела его на детскую площадку, чтобы защитить его от хаоса дома, делая вид, что все в порядке. В солнечный летний субботний день детская площадка обычно была бы полна семей с детьми. Но теперь ничего нормального в Покровске нет.

Дэвиду скоро три года, он родился всего за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения. Он ничего не знает, кроме войны. "Он только начал реагировать на взрывы два месяца назад. Я говорю ему, что это фейерверки, я не хочу говорить ему, что происходит. Но я написала 'Есть война' в его детской книжке", - сказала она, на глазах появились слезы. Арина быстро их вытерла, не желая, чтобы Дэвид увидел, как она плачет.

Людям нужно жить, сказала она.

Как и многие другие в этом районе, для Арины война не началась два с половиной года назад. Она была в медицинском училище в Донецке в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и пророссийские сепаратисты захватили значительные территории Донецкой и Луганской областей. Почти 2 миллиона человек, в том числе Арина, были вынуждены покинуть свои дома.

"Ты привыкаешь [к бегству]. И это ужасно, что ты можешь привыкнуть к такой вещи. Ты должен приспособиться к новой реальности все время. Сначала ты впадаешь в депрессию и панику. Пытаешься наладить жизнь в новом месте. Ты живешь и живешь, а потом просыпаешься в пять утра от (ракет и ракет), пролетающих над головой", - сказала она.

Мы продолжаем двигаться вперед. Мы работаем, у нас есть клиенты, наша команда, которая живет здесь, так что мы останемся здесь ненадолго, конечно, мы не останемся, пока не начнется ужасный обстрел. Но пока это возможно, она сообщила CNN.

Но это не то, что хочет услышать Дяченко.

"Мы учим людей, что ситуация может измениться внезапно. Я пытаюсь рассказать личные истории людей, которых нам пришлось эвакуировать после того, как они оказались в ловушке в Бахмуте или Авдеевке", - сказал Дяченко CNN. "В Селидово все казалось совершенно нормальным один день, а потом начали падать планирующие бомбы", - сказал он.

Дяченко сказал CNN, что его люди не будут силой вытаскивать никого. Но операция становится все более рискованной каждый день. Уехать из Покровска просто; люди могут просто сесть в машину или на эвакуационный поезд. Но всего в нескольких милях отсюда тех, кто колебался, теперь вывозят полицейские в бронемашинах, иногда под огнем.

"Стало все опаснее и опаснее", - сказал Дяченко.

Глава военной-гражданской администрации Покровска Добряк заявил, что прошлый опыт в регионе показывает, что примерно 10% людей склонны оставаться, несмотря ни на что, поэтому город будет продолжать предоставлять критически важные услуги как можно дольше.

Однако, учитывая быстрый продвижение российских сил к городу в последние дни, кажется очень вероятным, что бои ухудшатся и скоро достигнут центра города.

Офицер из одной из украинских бригад, сражающихся в этом районе, заявил, что они были превосходят числом и вооружением российскими войсками, среди которых есть бойцы из самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, хорошо знающие регион.

Однако проблемы не ограничиваются этим. Офицер заявил, что коммуникация между разными бригадами была не оптимальной, и большинство оборонительных сооружений, построенные в этом районе, не были эффективными.

Добряк отметил, что городские и региональные администрации были проинформированы военными о том, где и как строить оборонительные сооружения и укрепления – процедура, начатая с момента полномасштабного вторжения Москвы в феврале 2022 года.

Он надеется, что оборона Покровска сможет выдержать атаку, но осознает, что это будет непросто.

"Независимо от того, какие укрепления мы имеем, у них в десять раз больше людей и техники. То же самое касается артиллерийских снарядов. Мы потеряли преимущество зимой, когда не получали (американскую) помощь. Но наши храбрые мужчины сражаются с тем, что у них есть", - сказал он.

Беженцев не принимают?

В субботу днем на железнодорожном вокзале Покровска толпились многочисленные обеспокоенные люди, среди которых были те, кто решительно настроен уехать. Многие выглядели изможденными и разбитыми; Покровск был их единственным домом.

Когда поезд для эвакуации готовился к отъезду, несколько людей плакали, прощаясь с родственниками, которые остались.

"Каждый день, каждую ночь - взрывы. Они постепенно нарастали, становились все громче каждый день", - рассказала Оксана, 37 лет, телеканалу CNN, ожидая на платформе. Она казалась беспокойной, то и дело посматривая на своих двух дочерей и на свою мать, Лиюбов.

Муж Оксаны, Олег, 34 года, должен был сопровождать их на поезде, чтобы обеспечить безопасность, но затем сразу же вернуться домой. Он был шахтером и нуждался в деньгах - средства были ограничены, и он не мог позволить себе бросить работу.

"Я уеду, если шахту закроют и скажут уходить", - сказал он.

Семья колебалась уезжать из Покровска из-за недавнего инсульта Лиюбов, который оставил ее неспособной общаться или ходить. Когда трое полицейских в бронежилетах и шлемах подняли ее на поезд, она казалась совершенно безучастной, не проявляя никаких эмоций на лице.

"Здесь стало слишком опасно. Власти и школа девочек призывали нас уходить, большинство наших друзей тоже уезжают", - объяснила Оксана, добавив, что в конечном итоге хочет, чтобы ее дети - Ганна, 14 лет, и Даша, 9 лет - поселились в новом месте, прежде чем вернуться в школу через неделю.

Подобно большинству детей в регионе, обе девочки посещали онлайн-уроки в течение всей войны. Очное обучение считается слишком опасным в округе. Ранее в этом месяце школа в Покровске, переоборудованная в убежище, была поражена двумя российскими ракетами и теперь лежит в руинах.

Даше скоро исполнится девять лет, и, несмотря на войну и пандемию COVID-19 ранее, она никогда не знала нормальной школьной жизни. Но ее желания такие же, как у любого другого ребенка.

"Когда у нас будет свой дом, мы получим собаку и кошку", - сказала она, указывая на обещание родителей после войны. Собака будет пудель, сказала Даша. "Имя будет зависеть от цвета", - заключила она.

Однако, даже по мере приближения линии фронта, некоторые все еще отказываются уезжать. У многих нет nowhere to go; некоторые чувствуют себя нежеланными в остальной части Украины.

В мясной лавке недалеко от железнодорожного вокзала Покровска Оксана, владелица лавки, выразила сомнения в том, чтобы уезжать. "У меня есть две собаки, и я кормлю всех собак в округе, у меня есть работа, мать, которой больше 80 лет и она еле ходит, я не могу уехать", - сказала она телеканалу CNN.

"Конечно, власти призывают нас уезжать, но куда мы можем пойти? У нас нет друзей или родственников, с которыми мы могли бы остаться, и никто не хочет сдавать квартиру людям с животными", - сказала она.

Оксана, 47 лет, и несколько женщин в лавке выразили чувство покинутости. Регион Донбасс, включающий области Донецк и Луганск, исторически отличался от остальной страны, с экономикой, доминируемой горнодобывающей и тяжелой промышленностью. До событий 2014 года регион процветал, но война нанесла значительный ущерб.

Многие украинцы часто обвиняли жителей региона Донбасс в том, что они сами вызвали войну, особенно учитывая, что некоторые местные жители с энтузиазмом встречали пророссийских сепаратистов.

"Мы были объединены только тогда, когда это было Киевом. Киев плачет - вся страна плачет. Когда Донбасс атакуют и нас атакуют уже давно, нет упоминаний о единой Украине", - сказала Оксана.

Подобно большинству жителей Донбасса, Оксана говорит по-русски - черта, отличающая ее от западных украинцев.

"Говорят, это язык Путина. Я украинка, но я говорю по-русски. Это мой язык, и я им пользуюсь, хотя понимаю и украинский тоже", - сказала Оксана, выражая свою нежелание покидать Покровск, где она живет уже 25 лет.

На лавке с сумками и чемоданами, Галина и Алексей признались, что им некуда идти. Уезжать не было вариантов.

"Нет света, нет воды, газ отключили давным-давно. Везде взрывы, всё разрушено," - сказал Алексей, ожидая машину, которая их заберет.

Они с нетерпением ждут возвращения. Они едут в Италию, чтобы воссоединиться со своей дочерью, которая живет там с 2022 года. Они не видели свою внучку больше двух лет и боятся, что она их не поймет, так как теперь ходит в итальянскую школу. Галина выразила радость от встречи с дочерью и внучкой, но настаивала на возвращении в Украину, свою родину.

"Я не хочу жить в Италии. Я хочу жить в стране, в которой родилась. Я хочу жить здесь, в моем доме, в Украине," - сказала Галина. "Я не понимаю итальянский, я не понимаю английский, когда мы приедем, я не смогу передвигаться без дочери. Я не хочу этого," - согласился Алексей.

На следующий день, всего через 24 часа после того, как они покинули свой дом, Алексей и Галина заблудились в Днепре. Привыкшие к жизни в маленьком городе, супруги испытывали трудности в большом городе, пытаясь найти банкомат.

Они боролись со своей новой реальностью. Теперь они беженцы.

