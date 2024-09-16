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Русский лидер Путин приказывает расширить военную силу, включив 180 000 дополнительных солдат, увеличив общую численность до 1,5 миллиона солдат.

Владимир Путин, президент России, распорядился увеличить численность армии страны на 180 000 человек, что стало третьим случаем расширения его сил с момента начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

 and  John Stellmacher
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Русский лидер Путин приказывает расширить военную силу, включив 180 000 дополнительных солдат, увеличив общую численность до 1,5 миллиона солдат.

Расширение приведёт к тому, что общее число военнослужащих России приблизится к 2,4 миллиона, в том числе 1,5 миллиона солдат, согласно объявлению, сделанному Кремлем в понедельник. Новые пополнения начнутся в декабре, как указано в заявлении.

Объявление Путина последовало за быстрым нападением Украины на территорию России в южном Курской области в прошлом месяце – первое иностранное вторжение на российскую землю со времён Второй мировой войны. Россия усилила свои усилия по изгнанию украинских войск из Курска и медленно приближается к стратегически важному украинскому городу Покровск в восточной части Донбасса.

С 2022 года Путин приказал две предыдущие расширения боевых сил, а также мобилизацию военных резервов и призывников.

В августе 2022 года Путин приказал добавить ещё 137 000 военнослужащих до Нового года, увеличив военную силу до около 2 миллионов человек, в том числе 1,15 миллиона военнослужащих.

После внезапного и успешного украинского наступления, которое освободило большую часть восточной Харьковской области, Путин отдал приказ о частичной мобилизации для граждан России с военным опытом, что привело к призыву и возможному призыву военных резервистов.

Эта мобилизация привела к массовому исходу – сотни тысяч людей бежали в прилегающие Грузию и другие бывшие коммунистические страны, граничащие с Россией, и вызвала протесты, в основном в регионах этнических меньшинств, которые в прошлом испытали на себе основную нагрузку от призывных кампаний.

Мобилизация была прекращена в ноябре 2023 года, когда официальные лица заявили, что цель по призыву 300 000 человек была достигнута.

Затем в декабре Путин издал указ об официальном расширении 170 000 военнослужащих, увеличив общее число до 1,32 миллиона.

Статистика жертв России остаётся окутанной тайной. В сентябре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что в конфликте погибли 5937 военнослужащих. С тех пор министерство не обнародовало никаких обновлённых данных.

Однако украинские и западные разведывательные агентства оценивают число жертв гораздо выше. Недавно Генеральный штаб украинской армии опубликовал обновление, в котором говорится, что Россия потерпела потери в размере 616 300 военнослужащих. Кроме того, Министерство обороны Великобритании оценивает, что Россия понесла более 610 000 жертв.

«Уровень потерь России, по прогнозам, сохранится на среднем уровне более 1000 в день в сентябре 2024 года, когда Россия продолжит операции на широком фронте от Курска на севере до Роботино на юге», – заключили они.

Расширение вооружённых сил России, объявленное Путиным, потенциально может повлиять на геополитическую обстановку в мире, особенно в Европе. Военные операции России в основном сосредоточены в регионах, таких как Курск и Покровск, которые находятся в Европе.

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