Русский лидер Путин приказывает расширить военную силу, включив 180 000 дополнительных солдат, увеличив общую численность до 1,5 миллиона солдат.

Расширение приведёт к тому, что общее число военнослужащих России приблизится к 2,4 миллиона, в том числе 1,5 миллиона солдат, согласно объявлению, сделанному Кремлем в понедельник. Новые пополнения начнутся в декабре, как указано в заявлении.

Объявление Путина последовало за быстрым нападением Украины на территорию России в южном Курской области в прошлом месяце – первое иностранное вторжение на российскую землю со времён Второй мировой войны. Россия усилила свои усилия по изгнанию украинских войск из Курска и медленно приближается к стратегически важному украинскому городу Покровск в восточной части Донбасса.

С 2022 года Путин приказал две предыдущие расширения боевых сил, а также мобилизацию военных резервов и призывников.

В августе 2022 года Путин приказал добавить ещё 137 000 военнослужащих до Нового года, увеличив военную силу до около 2 миллионов человек, в том числе 1,15 миллиона военнослужащих.

После внезапного и успешного украинского наступления, которое освободило большую часть восточной Харьковской области, Путин отдал приказ о частичной мобилизации для граждан России с военным опытом, что привело к призыву и возможному призыву военных резервистов.

Эта мобилизация привела к массовому исходу – сотни тысяч людей бежали в прилегающие Грузию и другие бывшие коммунистические страны, граничащие с Россией, и вызвала протесты, в основном в регионах этнических меньшинств, которые в прошлом испытали на себе основную нагрузку от призывных кампаний.

Мобилизация была прекращена в ноябре 2023 года, когда официальные лица заявили, что цель по призыву 300 000 человек была достигнута.

Затем в декабре Путин издал указ об официальном расширении 170 000 военнослужащих, увеличив общее число до 1,32 миллиона.

Статистика жертв России остаётся окутанной тайной. В сентябре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что в конфликте погибли 5937 военнослужащих. С тех пор министерство не обнародовало никаких обновлённых данных.

Однако украинские и западные разведывательные агентства оценивают число жертв гораздо выше. Недавно Генеральный штаб украинской армии опубликовал обновление, в котором говорится, что Россия потерпела потери в размере 616 300 военнослужащих. Кроме того, Министерство обороны Великобритании оценивает, что Россия понесла более 610 000 жертв.

«Уровень потерь России, по прогнозам, сохранится на среднем уровне более 1000 в день в сентябре 2024 года, когда Россия продолжит операции на широком фронте от Курска на севере до Роботино на юге», – заключили они.

Расширение вооружённых сил России, объявленное Путиным, потенциально может повлиять на геополитическую обстановку в мире, особенно в Европе. Военные операции России в основном сосредоточены в регионах, таких как Курск и Покровск, которые находятся в Европе.

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