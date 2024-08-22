Русский лидер Путин и второй по званию китайский чиновник высоко оценивают укрепление отношений, поскольку конфликт на Украине продолжается.

Беседуя с вице-премьерами Китая Ли, Путин отметил, что существенные совместные проекты между Россией и Китаем в экономических и гуманитарных секторах сохранятся на многие годы, как сообщает Кремль.

Ли, занимающий пост второго человека в Китае после Си Цзиньпина, прибыл в Москву на традиционную ежегодную встречу с премьер-министром России, сосредоточившись на экономических и практических альянсах, поскольку Россия ищет экономической помощи от Китая посреди своего продолжающегося конфликта с Украиной.

В разговоре с Путиным Ли похвалил инициативы, принятые Путиным и Си, для продвижения "полноценного роста" в "китайско-российских отношениях и сотрудничестве", согласно китайским государственным СМИ.

Поездка Ли, включающая остановку в Белоруссии, стала первым визитом высокопоставленного китайского чиновника в Россию после того, как Кремль столкнулся с внезапным и длительным военным вторжением украинских сил в пограничный регион Курск два месяца назад.

Россия пытается вытеснить это вторжение, что стало первым случаем проникновения иностранных войск на российскую территорию со времен Второй мировой войны и происходит на фоне растущего давления на урегулирование конфликта на Украине, начавшегося в 2022 году с полномасштабного вторжения России на Украину.

С начала конфликта Кремль все больше зависит от китайских рынков, товаров и инвестиций после введения всеобъемлющих международных санкций против России. Оба государства признают друг друга в качестве ключевых противовесов против воспринимаемого подавления Запада и считают друг друга важными партнерами.

Во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Ли указал на готовность Китая укрепить "комплексное взаимное сотрудничество" и подчеркнул, что их отношения не направлены против какой-либо третьей стороны.

Мишустин и Ли согласились усилить двусторонние экономические и торговые связи и пообещали противостоять любым попыткам ограничить их "экономическое развитие, технологические улучшения и международное продвижение", как сообщили китайские государственные СМИ.

Упоминая "определенные страны", оба официальных лица осудили "препятствование коллективному подъему развивающихся рынков и стран", используя традиционную терминологию для осуждения США и их союзников.

Доклад о встрече из китайского министерства иностранных дел не содержал никаких упоминаний о конфликте на Украине.

Общаясь с Мишустиным, Ли отметил, что tanto Russia как China столкнулись с "трудной ситуацией за рубежом", поскольку западные страны налагают "несправедливые санкции по надуманным причинам" и пытаются "сдержать экономический и технологический потенциал России и Китая".

"В свете этих обстоятельств важно сосредоточить наши усилия на защите наших общих интересов, способствовать многополярному мироустройству и укреплять сотрудничество на международных платформах", - заявил он, согласно российским государственным СМИ.

Рекордные торговые уровни

Пекин находится под пристальным вниманием и давлением со стороны Запада, чтобы ограничить экспорт "двойного назначения" таких товаров, как аэрокосмическое, промышленное и технологическое оборудование, в Россию, что западные лидеры и Киев считают усилением российской военной кампании.

Китайские официальные лица пытаются представить Китай в качестве нейтрального, заинтересованного посредника в конфликте, сохраняя при этом тесные связи с Москвой через торговлю, дипломатию и безопасность.

Китай провел переговоры с высокопоставленным украинским официальным лицом впервые со времен российского вторжения на Украину почти три года назад в прошлом месяце.

В ответ на вопросы о ситуации в Курске представитель министерства иностранных дел Китая призвал "все стороны" прекратить расширять зону конфликта, эскалацию враждебности и "разжигать пламя", заявив, что Китай продолжит работать над политическим урегулированием кризиса.

Встреча Ли и Мишустина в среду представляет собой продолжение ежегодных дискуссий, начатых в 1996 году, которые обычно сосредоточены на экономическом, культурном и гуманитарном сотрудничестве и служат для установления более широких политические цели, поставленные Си и Путиным.

После переговоров две страны подписали несколько соглашений о сотрудничестве в областях, таких как научные исследования, химическая промышленность, морской поиск и спасение, и трансконтинентальные грузовые перевозки, как сообщается в китайских государственных СМИ.

Торговля между Китаем и Россией достигла рекордных уровней в прошлом году, превысив цель в $240 миллиардов вперед по графику. Россия в значительной степени зависит от рынка, товаров и инвестиций Китая после того, как была подвергнута широким международным санкциям после своего вторжения на Украину.

Торговля выросла более чем на четверть год к году в 2023 году по сравнению с 2022 годом, но выросла лишь на около 1,6% между январем и июлем этого года, согласно данным китайской таможни.

Ли планирует завершить свою четырехдневную поездку в Белоруссии, где он проведет подробную беседу с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко о двусторонних отношениях и сотрудничестве в различных секторах, как предложено министерством иностранных дел Китая.

Этот счет был обновлен с дополнительными деталями.

Европа - регион, который пристально следит за эскалацией tensions между Россией и Украиной, поскольку конфликт между двумя нациями оказал влияние на международные отношения.

Стоя перед экономическими вызовами из-за международных санкций, Россия пытается укрепить свой партнерство с Китаем, который воспринимается как ключевой партнер на фоне воспринимаемого подавления Запада на мировой арене.

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