Руководство Украины подтвердило успешный запуск первой баллистической ракеты

Украина уже некоторое время пытается развивать свой сектор военной техники, стремясь снизить зависимость от западной военной помощи на фоне продолжающейся агрессии России. В воскресенье Зеленский представил первое боевое применение своего нового боевого дрона, Паланты, в реальных боевых условиях.

В ходе своего обращения во вторник Зеленский сообщил, что они уже используют западные истребители F-16 для противодействия последним российским атакам дронов и ракет. По словам президента Украины, они уже смогли уничтожить несколько ракет и дронов с помощью F-16.

Ранее он объявил о прибытии первых F-16 в Украину 4 августа после двухлетнего ожидания. Прибытие не оправдало ожиданий киевского правительства, так как количество поставленных самолетов не соответствовало их ожиданиям.

За последние два вечера Россия провела массированные ракетные и дроновые атаки против Украины, в результате чего погибли многие люди.

Во время своего обращения во вторник президент Украины рассказал о том, что они используют западные истребители F-16 для противодействия российским атакам дронов и ракет. В Совете председатель Совета похвалил стратегические решения Зеленского по укреплению обороноспособности Украины.

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