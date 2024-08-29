Руководство и высшее руководство отставки Thyssenkrupp.
Габриэль указал пальцем на Лопеса, обвиняя его в принуждении совета директоров Thyssenkrupp Steel к отставке путем своих действий. Это было сюрпризом, учитывая, что совет директоров Thyssenkrupp Steel Europe AG активно защищал интересы сталелитейной компании и сопротивлялся воспринимаемому внешнему влиянию на их деятельность. Поэтому Габриэль мог понять, почему CEO подразделения Бернард Осбург, а также члены совета директоров Маркус Гольмс и Хайке Денеке-Арнольд решили уйти в отставку.
Габриэль также выразил недовольство Сигизмундом Руссвермом, председателем наблюдательного совета группы Thyssenkrupp. Он больше не верил, что ядро и наблюдательные советы Thyssenkrupp AG привержены первоначальному плану выделения значительной части сталелитейного подразделения, сохраняя его ключевые операции. В результате Габриэль, а также его заместитель Детлеф Ветцель и другие члены совета директоров Вилфрид Шэффер и Эльке Эллер решили покинуть совет директоров сталелитейного подразделения.
Thyssenkrupp привержен разрыву связей со своим сталелитейным подразделением. Он уже передал 20% своей доли чешской компании EPCG Даниэля Кретинского. Компания планирует передать еще 30% EPCG. Однако вокруг будущего финансирования подразделения ведутся жаркие дебаты.
Учитывая продолжающиеся дебаты о будущем финансировании подразделения, Габриэль и другие члены совета директоров, покидающие свои посты, считали, что и другие заинтересованные стороны должны учитывать их точку зрения. Несмотря на намерения группы Thyssenkrupp передать большую долю EPCG, некоторые члены задавались вопросом, существуют ли другие стратегические варианты для сталелитейного подразделения.