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Руководство и высшее руководство отставки Thyssenkrupp.

Председатель Советаaufдпpов и члены руководства ТиссенКрупп, надзиравшие за сталелитейным дивизионом, подали в отставку. В четверг председатель Советаaufдпpов Сигмар Габиелiky упомянул 'расхождения' с CEO группы ТиссенКрупп, Мигелем Лопесом, как причину своего ухода. Габиелиk осудил...

 and  Grigoriy Williams
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Руководство и высшее руководство отставки Thyssenkrupp.

Габриэль указал пальцем на Лопеса, обвиняя его в принуждении совета директоров Thyssenkrupp Steel к отставке путем своих действий. Это было сюрпризом, учитывая, что совет директоров Thyssenkrupp Steel Europe AG активно защищал интересы сталелитейной компании и сопротивлялся воспринимаемому внешнему влиянию на их деятельность. Поэтому Габриэль мог понять, почему CEO подразделения Бернард Осбург, а также члены совета директоров Маркус Гольмс и Хайке Денеке-Арнольд решили уйти в отставку.

Габриэль также выразил недовольство Сигизмундом Руссвермом, председателем наблюдательного совета группы Thyssenkrupp. Он больше не верил, что ядро и наблюдательные советы Thyssenkrupp AG привержены первоначальному плану выделения значительной части сталелитейного подразделения, сохраняя его ключевые операции. В результате Габриэль, а также его заместитель Детлеф Ветцель и другие члены совета директоров Вилфрид Шэффер и Эльке Эллер решили покинуть совет директоров сталелитейного подразделения.

Thyssenkrupp привержен разрыву связей со своим сталелитейным подразделением. Он уже передал 20% своей доли чешской компании EPCG Даниэля Кретинского. Компания планирует передать еще 30% EPCG. Однако вокруг будущего финансирования подразделения ведутся жаркие дебаты.

Учитывая продолжающиеся дебаты о будущем финансировании подразделения, Габриэль и другие члены совета директоров, покидающие свои посты, считали, что и другие заинтересованные стороны должны учитывать их точку зрения. Несмотря на намерения группы Thyssenkrupp передать большую долю EPCG, некоторые члены задавались вопросом, существуют ли другие стратегические варианты для сталелитейного подразделения.

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