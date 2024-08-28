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Российские авиаудары на востоке Украины привели к одному погибшему <unk> Москва объявила о пожарах в нефтяных хранилищах

В ходе конфликта на Украине на обоих fronts강률 restored активные действия 6 человек погибли в результате ударов российской артиллерии в orientale части Украины по данным региональных властей возглавляемых Вадимом Филащенко одновременно зафиксировано возгорание топливных складов в российских...

 and  Michael Bootcampf
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Российские авиаудары на востоке Украины привели к одному погибшему <unk> Москва объявила о пожарах в нефтяных хранилищах

В ранние часы российские силы взяли на себя ответственность за убийство четырех человек и разрушение дома в Измаильвике, как сообщил Филашкин в Telegram. Эти жертвы были из одной семьи. Два дополнительных смертельных случая произошли в результате нападения вблизи Часив Яра, а также значительные разрушения собственности, отметил Филашкин.

Российские военные подразделения продолжают продвигаться на восток в Украине, приближаясь к стратегическому логистическому хабу Покровск. Несколько поселений, как сообщается, были захвачены, согласно информации из российских источников. В среду Министерство обороны России объявило о захвате Комышувахи, расположенной примерно в 20 километрах юго-восточнее Покровска.

В ответ на продвижение России украинские власти распорядились о масштабной эвакуации в регионе. Как заявила губернатор Филашкин, во вторник было эвакуировано 2718 человек, из которых почти 400 - несовершеннолетние.

В результате двух ударов беспилотников в российских регионах Ростов и Киров загорелись два топливных склада. Пожарные все еще борются с огнем в районе Каменский, как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram. Не сообщалось о случаях травм или угрозе жилым зданиям.

Украинские источники безопасности заявили, что пораженное предприятие было "неотъемлемой частью" обеспечения поставок оккупационных войск России.

В российском городе Котельнич, расположенном в западном регионе Киров, также был атакован топливный склад дронами, как заявил губернатор Александр Соколов. Огни были быстро потушены, без сообщений о травмах или ущербе. Регион Киров находится в 1100 километрах от украинской границы. Это был первый подобный инцидент там с начала войны в Украине в 2022 году.

С начала конфликта Украина проводила ответные удары по российским нефтегазовым объектам после российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Президент Украины Владимир Зеленский похвалил свои войска за атаки на российские нефтяные объекты, заявив, что они внесут вклад в "справедливое решение" конфликта.

Кремль осудил решение Киева продлить контракт с российским газовым поставщиком Газпромом, поставляющим российский газ в Европу через Украину после 31 декабря, заявив, что это "[повредит] интересам европейских потребителей".

Несмотря на продолжающийся конфликт, Россия смогла доставить более 14 миллиардов кубометров газа в Европу через Украину в 2023 году, основными получателями были Австрия, Венгрия и Словакия.

Переходя к недавнему назначению британского премьер-министра Кира Стармера, Германия и Великобритания вновь подтвердили свою поддержку Украины. Оба государства остаются твердыми в своей поддержке Украины, как заявил канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) на совместной пресс-конференции. "Мы продолжим оказывать финансовую, экономическую, политическую и военную поддержку по мере необходимости", - заявил он.

Недавно объявленное двустороннее соглашение о сотрудничестве между Германией и Великобританией, сообщенное Шольцем и Стармером, также внесет вклад в защиту Украины. "Мы твердо намерены сдерживать более агрессивную Россию, поддерживать Украину и укреплять европейскую оборону", - гласило совместное заявление.

Российские ВВС провели массивную бомбардировку ракет и дронов против Украины в понедельник и вторник ночью, целями были объекты энергетической инфраструктуры, что привело к нескольким жертвам. Президент Украины Зеленский неоднократно призывал к быстрой поставке современных систем ПВО от союзников.

Европейский Союз выразил озабоченность в связи с продолжающимся конфликтом в Украине и нападениями на гражданскую инфраструктуру, в том числе топливные склады. В ответ на продвижение России в Украине несколько европейских стран, таких как Германия и Великобритания, вновь подтвердили свою поддержку Украины и пообещали продолжать оказывать финансовую, экономическую, политическую и военную поддержку.

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