Россия подтверждает свою роль в предотвращении значительных украинских наступлений

В соответствии с заявлением Министерства обороны России в Москве, западные регионы Курск, Брянск, Воронеж и Белгород, граничащие с Украиной, сильно пострадали от украинских атак. В этом регионе было сбито впечатляющее количество беспилотников - 122.

В течение ночи Москва готовилась к пяти входящим беспилотникам, как сообщил мэр Сергей Собянин. Две критически важные инфраструктурные установки, угольная электростанция и нефтеперерабатывающий завод в Московской области, были целью. К счастью, не было жертв, ущерба для установок или перебоев в подаче электроэнергии.

Москва и ее окрестности были целью для Украины не раз. Как заявил мэр Собянин, 21 августа была предпринята одна из крупнейших атак беспилотников на Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал атаки на российскую территорию, обосновав их в воскресенье в посте в Facebook. "Для украинцев полностью оправдано отвечать на российскую террористическую деятельность всеми необходимыми средствами, чтобы положить ей конец", - заявил он.

Украинское наземное наступление в российском пограничном регионе Курск началось примерно месяц назад. По данным Киева, было захвачено около 100 поселений. Это было первое такое движение со времени начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посчитал украинское наступление законным. Given Russia's "беспричинную агрессию" против Украины, которая длится уже около 900 дней, российские солдаты, танки и пункты поддержки являются законными целями в соответствии с международным правом, заявил он "Welt am Sonntag". Он утверждал, что право Украины на самооборону распространяется за пределы ее границ. Однако НАТО не участвует в наступлении на Курск.

Одновременно российская армия эскалировала tensions в восточной Ukraine. По данным Москвы, российские войска захватили деревню Птицы, примерно в 20 километрах от стратегического города Покровск, и Выхимка возле Северска. Главнокомандующий украинской Генерального штаба Алексей Сырский описал ситуацию вокруг Покровска как сложную, с преимуществом России в численности войск и огневой мощи.

По данным губернатора Донецкой области Вадима Филашенко, в результате обстрела российских войск возле деревни Кураховка погибли не менее трех мирных жителей и девять получили ранения. Как сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов, в Харькове, втором по величине городе Украины, в результате обстрела пострадали не менее 41 человека, в том числе пять детей.

Президент Зеленский, комментируя нападение на Харьков, обвинил Россию в стремлении "терроризировать" гражданское население. Он призвал западных партнеров предоставить Украине необходимую помощь для самообороны.

Согласно независимому российскому новостному сайту Mediazona, более 66 000 российских солдат были убиты в войне с Украиной. Mediazona через Telegram-сервис сообщила 30 августа имена 66 471 солдата, погибшего в конфликте с начала войны в феврале 2022 года. Ранее представители правительства США оценили число погибших российских солдат в 120 000 на основе отчета The New York Times.

В ответ на продолжающиеся конфликты несколько стран ввели санкции против России. Несмотря на эти санкции, российские самолеты продолжают летать в международном воздушном пространстве, демонстрируя способность страны поддерживать свою воздушную транспортировку.

Недавно авианосец российского флота "Адмирал Кузнецов" был замечен в Средиземном море, что может свидетельствовать о намерении России продемонстрировать свое военное присутствие в международных водах.

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