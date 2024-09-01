Россия отмечает 20-ю годовщину трагедии в школе в Беслане

Мирные протестующие, бывшие ученики, пересекали школьный двор с портретами погибших и белыми гвоздиками, надевая футболки с изображением небесного существа, нарисованного одним из жертв 2004 года.

Чеченские повстанцы захватили более тысячи заложников в Беслане, в том числе многих детей. Во время штурма школы российскими силами безопасности 3 сентября 2004 года погибли более 330 человек, в том числе 186 детей. Это похищение произошло во время восстания исламистских чеченцев, борющихся за автономию Чечни, которых российский президент Владимир Путин назвал "террористами". В ответ на ситуацию с заложниками на Путина и его администрацию обрушилась критика.

Путин сам посетил Беслан перед годовщиной 20 августа. Российский президент провел параллели между нынешним развертыванием украинской армии в российском регионе Курск и прошлой борьбой России против "террористов" в Беслане. По словам Путина, Россия сейчас должна противостоять "преступникам" в регионе Курск, как и тогда.

Ассоциация "Матери Беслана" выразила недовольство расследованием обстоятельств захвата заложников во время события. Совместный председатель Анетта Гадиева поделилась этими чувствами с новостным порталом "Агенство". Этот обмен не был показан по российскому телевидению.

В 2017 году Европейский суд по правам человека установил, что российские власти допустили "серьезные недостатки" в управлении кризисом с заложниками.

В марте 2024 года Россию постигло подобное трагическое деяние жестокости. Нападение на концертный зал Crocus City Hall в подмосковном районе привело к гибели 145 человек. Экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение.

Другие семьи, потерявшие близких в бесланской трагедии, выразили аналогичные опасения по поводу тщательности расследования, подобно ассоциации "Матери Беслана". При поминании бесланской трагедии некоторые сочли необходимым также признать и другие случаи массового насилие по всему миру, признавая, что другие сообщества также столкнулись с подобными трагедиями.

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