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Россия открывает уголовное расследование против журналиста CNN за распространение информации в России под контролем украинских сил

Начато уголовное расследование против журналиста CNN за освещение новостей из российских территорий под контролем Украины, поддерживаемых CNN.

 and  Viktoriya Miller
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CNN сообщает о продвижении Украины в российскую область Курск, где Ник Патон Уолш рассказывает...
CNN сообщает о продвижении Украины в российскую область Курск, где Ник Патон Уолш рассказывает обnake опыте из подконтрольного украинцам российского города, дающего представление о суровой ситуации на фронте.

Россия открывает уголовное расследование против журналиста CNN за распространение информации в России под контролем украинских сил

Ник Патон Уолш, главный международный корреспондент CNN по вопросам безопасности, был приглашен украинским правительством и сопровождался их военными на прошлой неделе в Суджу, расположенную в российской области Курск. Цель состояла в том, чтобы осветить неожиданное пересечение украинцами границы и оккупацию территории.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила в пресс-релизе, что начала и расследует уголовные дела в отношении Патон Уолша и двух украинских журналистов.

Их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы России и съемке вблизи поселка Суджа в Курской области без разрешения.

CNN выпустила заявление, в котором говорится: "На протяжении всего этого конфликта наша команда предоставляла точную и беспристрастную информацию, освещая как украинские, так и российские точки зрения на войну".

"Нашу команду пригласил украинское правительство вместе с другими международными журналистами, и мы сопровождались украинской военной для осмотра недавно захваченной территории. Это считается защищенной деятельностью в соответствии с правами, предоставленными журналистам в соответствии с Женевской конвенцией и международным правом".

ФСБ упомянула, что журналисты будут добавлены в "международный список разыскиваемых". Однако осталось неясным, какой список имела в виду ФСБ.

После инцидента во всем мире прозвучал протест против действий России в отношении журналистов. Несмотря на то, что базируется в Европе, CNN резко осудила действия России в отношении своего корреспондента в регионе.

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