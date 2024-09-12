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Россия начинает наступательные действия против Украины в пограничном районе Курска.

В ответ на неожиданное проникновение на границу Украины в прошлом месяце в Курской области Россия ответила контрнаступлением.

 and  James Williams
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Украинские военные на пункте пропуска с Россией 13 августа
Украинские военные на пункте пропуска с Россией 13 августа

Россия начинает наступательные действия против Украины в пограничном районе Курска.

Президент Украины Володимир Зеленський объявил на пресс-конференции в четверг, что украинские силы начали контрнаступательные действия в ответ на сообщения о российской контратаке в Курской области.

Эти контрнаступательные действия соответствуют «стратегии» Украины, заявил Зеленский, ожидая ответных действий России.

Ранее Зеленский упоминал, что неожиданный удар по Курской области России был частью четырехфазного «плана победы».

В четверг Министерство обороны России объявило, что российские силы прорвались в Курскую область, захватив десять поселений.

Подтвержденное видео в социальных сетях, геолокализованное CNN, показало механизированную ударную группу России в поселении Снагость, которое находится на границе подконтрольной Украине территории.

6 августа украинские силы неожиданно вторглись в Курскую область, что вызвало беспрецедентную реакцию американских официальных лиц, которые были ошеломлены этим развитием. Тысячи солдат пересекли границу, вооруженные тяжелой техникой, что стало первым иностранным вторжением на российскую территорию со времен Второй мировой войны.

Это действие выявило уязвимости российской армии, несмотря на ее численное и бронетехническое преимущество.

Вторжение заставило Россию усилить свою оборону, как сообщают американские официальные лица, о деплоировании тысяч солдат с оккупированных украинских территорий для отражения угрозы. Кроме того, президент России Владимир Путин был вынужден призвать призывников, нарушив свое обещание не использовать их на передовой.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что украинские силы захватили около 100 поселений в Курской области и примерно 1300 квадратных километров (500 квадратных миль) территории.

Одной из целей вторжения было отвлечение российских сил от восточного фронта в Украине, где они продолжают делать тактические успехи. Другая очевидная цель состояла в том, чтобы поднять моральный дух украинской армии, который страдал в последнее время.

Эксперты оценили, что дерзкий шаг Украины по прорыву границы России – окутанный полной тайной – даже самых доверенных союзников Киева ошеломил. Это судьбоносное действие изменило ландшафт конфликта, который уже длился более двух лет.

На совместном публичном появлении в воскресенье директор ЦРУ Билл Бернс и глава МИ6 Ричард Мур выразили одобрение нападения Украины на Курск. Мур отметил смену нарратива, а Бернс подчеркнул стратегическую важность операции.

Контрнаступление украинских сил в Курске потенциально может перекроить геополитический ландшафт Европы, учитывая его последствия для мирового сообщества. В свете продолжающихся tensions между Украиной и Россией мировые лидеры внимательно следят за ситуацией, чтобы предотвратить эскалацию, которая могла бы нарушить мировой мир.

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