Россия начала попытки высылки Украины из Курска, тем не менее, импульс контрудара еще не набрал темпа.

Украина начала свою наступательную операцию в прошлом месяце, захватив множество поселений, что даже стало сюрпризом для ее союзников в Киеве. Однако эксперты предсказывали с самого начала, что удержание этих территорий будет сложной задачей.

Видео с места событий показывает, как российские войска отбили несколько деревень, но ситуация остается неопределенной. Точная численность и развертывание российских войск в регионе остаются неизвестными, а надежные отчеты с фронта редки.

Президент Украины Владимир Зеленский признал начало российского контрнаступления и упомянул планы направить около 60 000 - 70 000 военнослужащих в регион Курска. В пятницу он заявил, что русские еще не добились значительных успехов. "Наши храбрые солдаты держатся крепко", - заявил он.

США оценивают, что России потребуется около 20 бригад, или около 50 000 человек, чтобы сместить украинские силы с Курска. Однако генерал-майор Пат Райдер заявил, что российская деятельность на данный момент была "незначительной", и аналитики не наблюдали необходимой массы или качества, чтобы быстро выбить более мелкие украинские силы.

Кажется, что в российском контрнаступлении участвуют определенные элитные подразделения, как видно на геолокализованном видео, которое показало элементы знаменитого 51-го парашютного полка, участвующих в нападении в четверг. Тем не менее, Институт изучения войны (ISW) делает вывод, что основная часть российских сил в Курске состоит из неопытных боевых подразделений.

Первые признаки указывают на то, что российские войска могут попытаться окружить украинские войска вблизи города Коренево перед запуском более широкой контрнаступательной операции.

Украинский офицер, участвующий в операции в Курске, сообщил CNN в пятницу, что российские войска захватили около 2 километров на западной стороне зоны, занятой украинцами в прошлом месяце. Однако он отметил, что плохая связь осложняет их операции.

Видео появилось, на котором российский флаг, а также флаг частной военной компании Вагнера подняты в деревне Снахост. Офицер заявил, что ситуация стабилизировалась, и ведется интенсивный бой в другой близлежащей деревне.

Также есть признаки того, что украинские подразделения могут планировать новый маршрут нападения в другой части Курска, рядом с городом Веселое. Это потенциально может быть предназначено для отвлечения внимания России.

Как объясняет Роберт Роуз из Института современной войны в Вест-Пойнте, "запуская внезапные наступления через плохо защищенную границу, Украина может практиковать операционный уровень партизанской войны, чтобы поддержать более широкую стратегию изнурения".

Несмотря на растущий российский контрнаступление в Курске и растущие украинские потери, Зеленский утверждает, что вторжение в Курск необходимо и полезно, замедлив продвижение России на востоке Донецка, где город Покровск находится под угрозой. Президент Путин стремится полностью захватить четыре восточные украинские области, которые он уже частично контролирует, с большинством боев на войне сосредоточенных в этом районе.

Зеленский сказал панельной дискуссии в Киеве, модератором которой был Фареид Закария из CNN в пятницу, что преимущество России в артиллерийских боеприпасах в районе Покровска уменьшилось с 12 к 1 до 2,5 к 1, что он приписал успеху операции в Курске.

"Скорость продвижения России в секторе Донецк была даже быстрее до операции в Курске. Не только в Донецке, но и по всей восточной части", - заявил Зеленский.

Хотя российский импульс замедлился в первую неделю сентября, нет значительных подразделений, которые были бы отозваны для участия в Курске, хотя некоторые были перемещены из менее оспариваемых регионов вдоль линии фронта длиной 1000 километров. Кремль, похоже, приоритетнее добиться успехов в Донецке, чем вернуть потерянные российские территории - пока.

Украинцы предложили несколько причин для операции в Курске - чтобы заставить Россию перебросить войска на линии фронта в Украине; чтобы дать Украине территориальное преимущество в любых переговорах; чтобы высмеять "красные линии" Путина; и чтобы получить пул военнопленных для обмена (которое они уже добились).

Зеленский заявил, что операция в Курске доказала пустые предупреждения Путина о последствиях эскалации.

Зеленский добавил еще одну причину для Курской наступательной операции: предотвратить российский план создания широкой полосы северной Украины в качестве буферной зоны, которая поглотила бы "региональные центры".

Он сказал панельной дискуссии в Киеве, что "информация от наших партнеров" свидетельствует о том, что русские планируют создать "зоны безопасности" глубоко внутри украинской территории.

ISW, think-tank в Вашингтоне, округ Колумбия, отметил в пятницу, что российское военное командование, возможно, планировало "дополнительные наступательные операции вдоль более широкого и непрерывного фронта на северо-востоке Украины, чтобы существенно растянуть украинские силы".

Пока такие российские амбиции остаются в подвешенном состоянии. Они все еще сохраняют преимущество в огневой мощи и численности вдоль большинства существующих линий фронта и продолжат использовать интенсивную бомбардировку, за которой последуют продвижения пехоты через руины разрушенных целей, чтобы измотать противника.

Украинцы имеют несколько неотложных приоритетов: создание и укрепление оборонительных линий на востоке и ускорение формирования новых подразделений. Они разрабатывают более дальнобойные ударные возможности для подавления российской инфраструктуры, такой как аэродромы и склады горючего. И они добиваются большей свободы действий для использования высокоточных западных ракет в глубоких ударах по территории России.

Зеленский сказал Фареду Закарии в пятницу, что российские управляемые авиационные бомбы, известные как ФАБы, ответственны за 80% разрушенной инфраструктуры, и Украина срочно нуждается в ударах по аэродромам, с которых они запускаются.

Эта ситуация, похоже, набирает популярность. Во время встречи с американским президентом Джо Байденом в пятницу премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "следующие несколько недель и месяцы могут стать переломными - абсолютно необходимо оказать помощь Украине в этой значительной войне за свободу".

Тем не менее, администрация Байдена осторожно относится к потенциальным последствиям того, что Россия воспринимает как эскалацию, которая может напрямую вовлечь НАТО в конфликт.

По мнению Роуз из Института современной войны, инцидент в Курске может стимулировать Украину к разработке новой тактики, которая может существенно изменить стратегию Украины в бою.

"Украина не может добиться решительной победы над Россией с помощью маневров. Но она может использовать маневры для эксплуатации слабостей, растягивания России, создания хаоса, окружения российских войск и захвата российского оружия".

По словам Мэттью Шмидта, профессора национальной безопасности в Университете Нью-Хейвена, ключевой вопрос заключается в том, как Украина влияет на принятие решений Путиным, будь то в Курске или посредством более широких атак внутри России, или и того, и другого.

"Это побуждает его к переговорам? Это приводит к отводу или паузе в Донбассе?"

Инцидент в Курске, возможно, убедил Байдена и других западных союзников одобрить более широкие атаки, считает Шмидт - и "если последующие атаки смогут поддерживать конфликт глубоко внутри России, влияя на российских граждан, а затем и на принятие решений в Кремле".

Это было бы успехом. Но мы должны рассмотреть более широкий вопрос, как когда-то сделали США в Ираке, считает Шмидт. "Как это закончится?"

Операции Украины в Курске потенциально могут ослабить позицию России в Европе, как упоминал президент Зеленский возможность создания буферной зоны для предотвращения установления обширной территории северной Украины как российской территории.

Несмотря на контрнаступление России в Курске, США и их союзники продолжают поддерживать Украину, считая текущую ситуацию важной в более широком контексте поддержания мира и стабильности не только в Европе, но и во всем мире.

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