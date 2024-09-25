Россия якобы намерена нанести удар по украинским атомным электростанциям, как заявил президент Зеленский.

Зеленский сказал на собрании ООН: "Радиация не признает международных границ".

Он подчеркнул, что поскольку Россия не может одержать победу над сопротивлением украинского народа на поле боя, президент России Владимир Путин ищет альтернативные способы подавить волю украинцев.

В течение трех подряд зим России усиливаются атаки на энергосистему Украины, чтобы оставить украинцев "в темноте и холоде", отметил Зеленский.

Речь Зеленского в ООН последовала за встречей с президентом США Джо Байденом, на которой они должны были обсудить "стратегию победы" Зеленского, которая может включать в себя давнее требование Украины использовать дальнобойные ракеты для ударов по военным целям внутри России.

В своей речи Зеленский вспомнил "жуткий" момент в начале конфликта, когда российские атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), крупнейшую в Европе, вызвали опасения украинцев по поводу повторения Чернобыльской катастрофы.

"Никто не мог предсказать последствия российских атак на ядерный объект, и каждый украинец вспомнил, что символизирует Чернобырл", - сказал он.

Два с половиной года спустя Зеленский предупредил, что ЗАЭС по-прежнему "угрожает ядерной аварией".

Это развивающаяся ситуация, и она будет обновляться.

Несмотря на российские атаки на инфраструктуру Украины, международное сообщество продолжает поддерживать Украину. Ситуация на Запорожской атомной электростанции, будучи крупнейшей в Европе, представляет значительную угрозу ядерной безопасности мира.

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