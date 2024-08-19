- Роль ложной храбрости в усугублении холода

Приблизительно 2,8 миллиона человек в настоящее время борются с серьезным респираторным заболеванием, характеризующимся симптомами, такими как чихание, кашель, раздражение горла, периодическая лихорадка, усталость, головная боль и боли в теле. Лето 2024 года известно своей сильной холодной волной.

Хорошие новости: согласно последнему еженедельному отчету Института Роберта Коха (RKI), волна, похоже, спадает. Число новых случаев снизилось с 3900 случаев на 100 000 жителей на прошлой неделе до нынешних 3300 случаев. Количество посещений врачей родителями с детьми в возрасте до четырех лет также сократилось. Учитывая, что маленькие дети часто приносят инфекционные агенты из детского сада и распространяют их среди братьев и сестер, это обнадеживающий знак. Текущие летние простуды в основном вызваны риновирусами и SARS-CoV-2. Роль гриппа в процессе заражения минимальна.

Проблема "присутствия на работе"

Простуда - распространенное заболевание, которое поражает взрослых два-четыре раза в год. Но мы упорно отказываемся принимать их. Этот назойливый кашель не должен нарушать нашу повседневную рутину.

Эксперты называют это "присутствием на работе", когда люди ходят на работу больными. В 2022 году Маре́н Бёр из Института консультаций по вопросам трудового здоровья (IFBG) и Techniker Krankenkasse изучили эту тенденцию. "Факты не лгут", - говорит Бёр. "58 процентов из 1200 опрошенных признались, что регулярно ходят на работу больными". Более 40 процентов сказали, что они бы делали это даже с сильной болью в горле, простудой или кашлем.

Причины этого достойны уважения - они не хотят пропустить важные встречи, не хотят обременять своих коллег и любят свою работу настолько, что избегают выходных. Часто это высокомотивированные, усердные люди, которые тащат себя на работу больными, говорит Бёр.

Они не делают себе и своим работодателям никаких одолжений. "Присутствие на работе обходится дороже, чем отсутствие на работе, когда сотрудники звонят больными, когда они на самом деле здоровы", - говорит Бёр. Пренебрежение заболеванием может привести к его хронизации, что приведет к более длительным отсутствиям, и производительность и эффективность могут снизиться.

Риски игнорирования простуды

Игнорирование простуды может привести к длительному воспалению в носовых ходах или бронхах, а в редких случаях - к пневмонии. Молодые мужчины, которые интенсивно тренируются сразу после инфекции, подвергаются повышенному риску воспаления сердца.

Интересно, что люди, работающие из дома, с большей вероятностью практикуют присутствие на работе, чем те, кто ездит на работу в офис. "Решение у кровати" - это фактор, - говорит Маре́н Бёр. "Утром вы просыпаетесь больным и размышляете, можете ли вы работать или вы слишком больны. В домашнем офисе это решение можно пересмотреть в любое время. Порог для простого перемещения в другую комнату или открытия ноутбука в постели ниже, чем поездка в офис".

Точно сказать, стали бы волны простуды короче, если бы злом присутствия на работе было покончено, никто не может.

Дайте своей иммунной системе проявить себя

Мы знаем это: "Типичная простуда длится от пяти до десяти дней, редко больше 14 дней", - говорит д-р Уве Поперт, представитель Немецкого общества общей медицины и семейной медицины (DEGAM). Факторы, ослабляющие иммунную систему, делают людей более восприимчивыми к простудам: хронический стресс, недосыпание, воздействие холода, заболевание.

Отдых в течение первых двух дней после появления симптомов помогает иммунной системе в борьбе с вирусом. Если все идет хорошо, симптомы должны исчезнуть в течение трех-семи дней, а полностью - в течение 14 дней.

Несмотря на снижение числа новых случаев и посещений врачей из-за спада волны респираторных заболеваний, важно помнить, что игнорирование простуды может привести к осложнениям. В редких случаях молодые мужчины, которые интенсивно тренируются сразу после инфекции, подвергаются повышенному риску воспаления сердца, в частности, воспаления сердечной мышцы.

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