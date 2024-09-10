Родственники погибшей американки на Западном берегу обвиняют Израиль в ответственности за ее смерть и настаивают на беспристрастном расследовании.

Два очевидца сообщили CNN, что Айсенур Эйги была смертельно ранена в голову израильскими силами, пытавшимися подавить протест вблизи Наблуса в пятницу. 26-летняя Эйги принимала участие в еженедельном протесте против израильской поселенческой деятельности вблизи палестинской деревни Бейта, как подтвердили очевидцы.

Губернатор Наблуса Гассан Даглас сказал CNN в субботу, что вскрытие, проведенное в Университете Ан-Наджах, показало, что Эйги была убита пулей, выпущенной израильским снайпером в голову. CNN не смогла независимо подтвердить результаты вскрытия, но связалась с Израильскими силами обороны (ЦАХАЛ) для комментариев.

Ранее израильская армия признала, что целенаправленно атаковала протестующих, и представитель Совета национальной безопасности США заявил, что США связались с израильскими официальными лицами с просьбой провести расследование инцидента. Однако семья сочла этот ответ недостаточным.

В заявлении семьи говорилось: "Мы ценим выражения соболезнований Белого дома, но учитывая обстоятельства, предшествовавшие смерти Айсенур, израильское расследование не будет достаточным. Мы призываем президента (Джо) Байдена, вице-президента (Камалу) Харрис и государственного секретаря (Антони) Блинкена инициировать беспристрастное расследование неспровоцированного убийства Айсенур и обеспечить привлечение к ответственности виновных."

В заявлении семьи также утверждалось, "Айсенур была убита пулей, которая, согласно видеодоказательствам, исходила от израильского военного стрелка."

Эйги имела двойное гражданство, американское и турецкое. Американские официальные лица в настоящее время расследуют трагедию, а турецкое правительство объявило Израиль ответственным за ее смерть.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свой протест на мероприятии в Стамбуле в субботу, сказав: "Израиль жестоко убил нашего молодого человека."

Эйги, которая окончила Университет Вашингтона весной, добровольно работала с Международным движением солидарности (ДСМ), той же про-палестинской организации, что и Рэйчел Корри, американская гражданка, убитая в 2003 году, пытаясь помешать израильскому бульдозеру разрушать дома палестинцев в Газе.

В заявлении Израильские силы обороны заявили, что их войска "ответили огнем на активного участника насильственных действий, бросавшего камни в направлении сил и представлявшего непосредственную угрозу для них."

ЦАХАЛ объявил о планах расследовать утверждения о том, что иностранный гражданин был убит огнем в этом районе.

ДСМ заявило, что его члены не участвовали в бросании камней во время протеста.

"Айсенур находилась более чем в 200 метрах от того места, где находились израильские солдаты, и в этом районе не было столкновений в течение нескольких минут перед ее стрельбой", - заявило ДСМ в заявлении.

Несмотря на такое расстояние, "ни она, ни кто-либо другой не могли представлять угрозу на таком расстоянии. Ее жестоко убили."

'Она была доброй, храброй'

Госсекретарь Антони Блинкен заявил, что США стремятся "установить истину" в отношении смерти Эйги и выразили соболезнования семье, но не призывали к немедленным политическим изменениям после ее смерти.

Даже когда предыдущие расследования подтвердили, что израильские силы были ответственны за смерть американцев на Западном берегу - например, палестинско-американской журналистки Ширэн Абу Акель, - США не изменили свою политику и продолжают военную поддержку этих подразделений.

Спикер Совета национальной безопасности США Сэйн Сэветт ранее заявил, что США "глубоко обеспокоены" смертью Эйги. "Мы связались с правительством Израиля за дополнительной информацией и запросили расследование инцидента", - сказал он.

Американский посол в Израиле Джек Лью подтвердил, что Эйги, уроженка Турции, была жертвой и выразил озабоченность получением дополнительной информации о обстоятельствах ее смерти.

Министерство иностранных дел Турции осудило смерть Эйги, заявив, что считает Израиль ответственным и подтвердив ее двойное турецкое гражданство. "Мы будем преследовать тех, кто ответственен за насильственную смерть наших граждан", - сказал спикер Ончу Кецели.

В заявлении семьи Эйги была описана как "решительная активистка прав человека", которая также активно участвовала в студенческих демонстрациях, "призывающих к соблюдению прав человека и прекращению насилия против народа Палестины."

"Так же, как и олива, под которой она приняла свой последний вздох, Айсенур была твердой, красивой и питающей. Ее преждевременная, несправедливая и жестокая смерть была навязана израильской армией", - говорится в заявлении.

"Айсенур была любящей дочерью, сестрой, компаньонкой и тетей. Она была доброй, храброй, веселой, доброй и источником радости."

Еженедельные протесты в Бейте обычны, так как Бейта находится рядом с ветхой израильской поселенческой заставой, известной как Эйятар. Эта застава не была официально утверждена правительством Израиля до ее легализации в этом году. Все израильские поселения считаются незаконными в соответствии с международным правом.

В заявлении семьи выразили озабоченность тем, что израильское расследование будет достаточным, сказав: "Мы призываем президента Байдена, вице-президента Харрис и государственного секретаря Блинкена инициировать беспристрастное расследование неспровоцированного убийства Айсенур и обеспечить привлечение к ответственности виновных." Также президент Турции Эрдоган осудил действия Израиля, сказав: "Израиль жестоко убил нашего молодого человека", имея в виду инцидент на Ближнем Востоке.

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