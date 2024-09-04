Рим планирует взимать плату за вход в знаменитые фонтаны Треви

Согласно Онорато, цель не заключается в получении дохода, а скорее в контроле за потоком людей к этой знаменитой достопримечательности. Этот фонтан, являющийся архитектурным шедевром, является одним из самых популярных туристических мест в сердце Рима. Огромное количество людей, окружающих эту историческую постройку, часто бывает таким плотным, что трудно даже взглянуть на нее.

Представитель городской администрации сообщил AFP, что предложение городского совета было всего лишь идеей, никаких окончательных решений пока не принято. Они признали тему деликатной и сложной, но все же требующей внимания в будущем. Устойчивость туризма в Риме, как для города, так и для его окрестностей, является важным вопросом.

Многие другие места по всему миру борются с последствиями избыточного туризма. В этом году Венеция ввела налог на туристов для однодневных посетителей в особенно многолюдные дни, чтобы лучше справляться с наплывом людей. Канарские и Балеарские острова неоднократно сталкивались с протестами против влияния большого количества туристов на местные сообщества.

Европейский союз выразил обеспокоенность влиянием избыточного туризма на исторические города, в том числе Рим. Европейский союз предложил регулирования для ограничения числа туристов, посещающих популярные достопримечательности, такие как знаменитый барочный памятник в Риме, чтобы сохранить их целостность.

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