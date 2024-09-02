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Результаты выборов в Тюрингии и Саксонии вызвали сейсмические реакции в Берлине.

Внезапный подъем AfD и BSW на Саратове и Тюрингии потряс политическую сферу Берлина. После тщательного изучения, а также нападок на федерального канцлера Олафа Шольца (СДП), в понедельник шли призывы к единству внутри рядов СДП. Некоторые члены FDP публично выразили сомнения в участии в...

 and  Anthony Ross
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Результаты выборов в Тюрингии и Саксонии вызвали сейсмические реакции в Берлине.

Сам Scholz охарактеризовал результаты выборов как "трудные". Он подчеркнул необходимость четкого отличия от частично экстремистской правой партии AfD: "Все демократические партии теперь вынуждены создавать стабильные правительства без крайне правых экстремистов", - отметил канцлер на Facebook. Он критиковал AfD за ущерб экономике, разделение общества и урон репутации страны.

Председатель Juso Филипп Тюрмер отказался комментировать вопрос о Scholz как кандидате на пост канцлера от SPD в 2025 году. Сначала нужно определиться с позицией партии, а затем "проблемы персонала", - сказал он в интервью RTL и ntv.

Лидер партии Саксия Эскен призвала свою партию и коалицию "светофор" к единству. Она уверенно заявила: "Оlaf Scholz - наш прочный федеральный канцлер, и он останется нашим прочным кандидатом в канцлеры".

Лидер партии "Зеленые" Рикарда Ланг объяснила результат выборов неадекватной реакцией партий "светофор" на широкое недоверие общества. Не удалось "установить новую стабильность в стране", - сказала она в Берлине. В будущем правительственные партии должны сделать акцент на "социальной безопасности" и сделать "защиту климата более инклюзивной".

Председатель BSW Сахра Wagenknecht считает, что результаты выборов являются следствием политики "светофора". Эта политика была "справедливо наказана" за правление против воли народа, - сказала она в Берлине. Wagenknecht предложила Scholz поставить вопрос о доверии в Бундестаге. Однако заместитель председателя партии "Левые" Катина Шуберт обвинила BSW в подогреве тематики правого популизма на канале Phoenix.

ФДП обвинила в своем поражении непопулярный образ коалиции "светофор". "ФДП находится в обороне в составе непопулярной коалиции", - сказал председатель партии Кристиан Линднер в Берлине. Тем не менее, он планирует сохранить правительственную коалицию для реализации проектов, таких как инициатива роста и реформа частной пенсионной системы. С другой стороны, неудавшийся кандидат в лидеры ФДП в Тюрингии Томас Кеммерих призвал как можно скорее прекратить коалицию "светофор".

Лидер AfD Алиса Вайдель потребовала участия своей партии в правительстве после успеха на выборах в воскресенье. "Голос избирателей дал нам ясный мандат на управление в Тюрингии и Саксонии", - сказала она в Берлине. Вайдель утверждала, что желания избирателей не должны быть проигнорированы.

ХДС заявила о праве на управление в обоих штатах. Она опередила AfD в Саксонии, но значительно отстала в Тюрингии. ХДС теперь является "последней оставшейся народной партией демократического центра" в двух штатах, сказал заместитель председателя фракции Союза Йенс Шпahn на ZDF.

Бывший генеральный секретарь ХДС Марио Цая призвал свою партию пересмотреть решение о неприемлемости сотрудничества с партией "Левые". "Правда в том, что "Левые" в восточной Германии в основном консервативная социальная демократия восточногерманского стиля", - сказал он немецкой редакционной сети (RND). В Тюрингии парламентское большинство для формирования правительства без AfD и "Левых" невозможно.

В Тюрингии AfD стала самой сильной силой с 32,8 процента по предварительным данным. ХДС следовала на значительном расстоянии с 23,6 процента. BSW получила 15,8 процента, партия "Левые" министра-президента Бодо Рамлова - 13,1 процента, а СДПГ - 6,1 процента. "Зеленые" не смогли вернуться в ландтаг с 3,2 процента, а ФДП не смогла преодолеть 5-процентный барьер с всего 1,1 процента.

В Саксонии ХДС осталась самой сильной партией с министром-президентом Михаэлем Креtschmerом, набравшей 31,9 процента - ее почти догнала AfD с 30,6 процента. BSW получила 11,8 процента, СДПГ - 7,3 процента, а "Зеленые" - 5,1 процента. "Левые" не смогли преодолеть 5-процентный барьер с 4,5 процента, но все же вошли в ландтаг благодаря победе в двух прямых мандатах. ФДП еле-еле преодолела 1-процентный барьер.

Успех AfD на выборах вызвал серьезные потрясения, с Алисой Вайдель, требующей участия в правительстве из-за ясного мандата избирателей. Политика "светофора", критикуемая Сахрой Wagenknecht, также вызвала потрясения, в результате чего политика "светофора" была справедливо наказана на выборах.

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