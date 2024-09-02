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Результаты выборов в Саксонии пересмотрены: один депутат уменьшился для CDU и AfD

В понедельник в Каменце комиссар земельных выборов Мартин Рихтер объявил о поправке, согласно которой первоначальное распределение манdatов на недавних выборах в Саксонии было неверным. В результате КПД и альтернатива для Германии (Альтернатива для Германии) потеряли по одному месту, а...

 and  Melissa Williams
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Результаты выборов в Саксонии пересмотрены: один депутат уменьшился для CDU и AfD

ХДС завоевывает 41 места в новом земельном парламенте, в то время как АфД получает 40. Это изменение ликвидирует якобы блокирующее меньшинство АфД, которое могло бы препятствовать принятию законов в земельном парламенте, требующих двух-thirds majority vote.

СДПГ зарабатывает место в парламенте с 10 seats, "Зеленые" обеспечивают себе семь, а Альянс Сахры Вагенкнехт (BSW) входит с 15 членами. Левая партия довольствуется шестью местами, а Свободные избиратели получают единственное место через прямую мандат.

Портал Wahlrecht.de ранее сообщал о проблеме с подсчетом. Они сообщили о расхождении в распределении мест, рассчитанном методом Сен-Лагуэ, который был применен впервые на выборах в земельном парламенте в воскресенье.

На выборах в земельном парламенте в Саксонии, проведенных в воскресенье, ХДС, возглавляемая премьер-министром Михаэлем Креtschmer, заняла первое место, опередив АфД на волосок. Чтобы сохранить контроль над правительством, ХДС придется заключать альянсы с BSW и СДПГ.

ХДС и СДПГ - две политические партии, которые получили места в земельном парламенте Саксонии, при этом ХДС получила 41 место, а СДПГ - 10. Несмотря на то, что АфД получила 40 мест, она больше не сможет использовать якобы блокирующее меньшинство из-за изменения в распределении мест в земельном парламенте.

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