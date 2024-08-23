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Результаты опросов показывают, что AfD лидирует в Тюрингии, в то время как Рамелоу ожидает дополнительных голосов

До выборов в Тюрингии радикально настроенная партия AfD лидирует в опросах с 30%, согласно офису конституционной защиты земли. За ней следуют партии ХДС и ВБ. После выборов предстоит сложный процесс Bildung einer Koalition из-за высокой поддержки лидера.

 and  Ann Bradley
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Продвижение AfD в кампаниях Тюрингии
Продвижение AfD в кампаниях Тюрингии

Результаты опросов показывают, что AfD лидирует в Тюрингии, в то время как Рамелоу ожидает дополнительных голосов

Если бы выборы состоялись в воскресенье, то, согласно опросу ZDF, ХДС, возглавляемый кандидатом Марио Войгтом, получил бы 23% голосов. Ближайшими преследователями являются Альянс за прогресс и социальную справедливость (АПГС) с 17% и "Левые", возглавляемые премьер-министром Бодо Рамеловом, с 14%. СДПГ смогла бы набрать лишь 6%, а "Зеленые", которые в настоящее время находятся у власти в результате меньшинства коалиции с "Левыми" и СДПГ, не смогли бы пройти в ландтаг, набрав всего 4%. FDP также не будет представлена в парламенте.

Похожие результаты показал опрос, опубликованный институтом Infratest dimap для ARD в четверг, согласно которому АФД получает 30%, ХДС - 23%, а АПГС - 17%. "Левые" и СДПГ получили 13% и 7% соответственно. "Зеленые" смогли набрать лишь 3%, не дотянув до необходимых 5% голосов.

Несмотря на плохие перспективы на выборах, Рамелов сохраняет надежду на бонус переизбрания. Он считается самым популярным политиком в Тюрингии, как заявил левый политик в пятницу в утренней программе ZDF. Он надеется, что избиратели вспомнят об этом, когда будут голосовать.

После выборов ожидается сложное формирование коалиции. Партнерство с АФД исключено всеми другими партиями, а ХДС также исключает альянсы с "Левыми" и "Зелеными". Большинство "красных-зеленых" недостижимо. Единственно реальной коалицией является та, которая состоит из ХДС, АПГС и СДПГ. Даже внутри ХДС партнерство с АПГС вызывает споры.

Войгт, кандидат ХДС, видит возможность стабильного большинства после выборов. Он считает, что решение будет приниматься избирателями: "Хотят ли они нацию с доверием или готовы сдаться с Хёкке?", - предупредил он в утренней программе ZDF, имея в виду крайне правую фигуру АФД Хёкке, которого считает угрозой для страны.

Оба, ХДС и СДПГ, рассматривают сотрудничество с АПГС как реальную возможность. Кандидат СДПГ и министр внутренних дел Георг Майер признал, что не намерен продолжать альянс "красных-зеленых". "Тюрингия нуждается в демократическом правительстве большинства", - заявил он в утренней программе ZDF.

Войгт и Майер, однако, отвергли внешнее вмешательство. Вогенкнехт сделала размещение американских средней дальности ракет в Германии условием коалиции на уровне земли. "Пока Сахра Вогенкнехт предъявляет требования извне, нет оснований для переговоров", - четко заявил Войгт. Он открыт для обсуждения и решения вопросов Тюрингии с местным лидером АПГС Катей Вольф.

Вольф отрицала намерение своей партии вести переговоры о коалициях. "Нет, она не все контролирует", - заявила она в ZDF. Когда ее спросили, хватит ли у АПГС в Тюрингии персонала для участия в правительстве, Вольф ответила: "Не волнуйтесь об этом".

FDP и "Зеленые" борются за выживание в парламенте. Кандидат FDP Томас Кеммерих заявил в отношении предстоящих выборов: "Мы боремся до 17:59". Кандидат "Зеленых" Мадлен Хенфлинг отметила, что ее партии часто бывает трудно преодолеть 5-процентный барьер голосов в Тюрингии.

Совместный председатель АФД в Тюрингии Стефан Мёллер заявил в утренней программе ZDF по поводу иммигрантов: "Это миф, что АФД против всех квалифицированных рабочих, против всей иммиграции". Он подчеркнул: "Конечно, необходима иммиграция квалифицированных рабочих".

Новые ландтаги будут избраны в Тюрингии и Саксонии в следующее воскресенье. Бранденбург последует 22 сентября.

В воскресенье граждане Тюрингии отправятся на избирательные участки, чтобы избрать новый ландтаг. Ранее проводившиеся опросы показывают, что если бы выборы состоялись в воскресенье, ХДС получила бы 23% голосов.

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