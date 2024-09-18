Репутация Хезболлы во многом зависит от мести Израилю.

С мая 2000 года группа успешно вытеснила Израиль из южного Ливана после длительного и изнурительного конфликта. Через шесть лет они устояли против Израиля в 34-дневной войне. С тех пор иранская группа усилила свой арсенал ракет и дронов. В Сирии они сражались на стороне Ирана и России против оппозиции режиму Асада. За последние 11 месяцев почти ежедневно происходили стычки на границе с Израилем, в результате чего более 62 000 израильтян были вынуждены покинуть свои дома на севере еврейского государства (в то время как более 100 000 ливанцев бежали из приграничной зоны).

Однако этим летом имидж группы начал рушиться. 30 июля израильский беспилотник атаковал жилой дом в южном Бейруте, убив старшего командира Хезболлы Фуада Шукра. Кроме того, во вторник около 3:30 по времени Бейрута взорвались многочисленные пейджеры в районах с влиянием Хезболлы, ранив почти 3000 человек и убив не менее 12.

В среду новая волна взрывов потрясла южные пригороды Бейрута и другие города на юге страны, унесшая жизни не менее девяти человек, согласно данным министерства здравоохранения Ливана. Источник в службе безопасности сообщил CNN, что эти устройства были рациями.

Хотя Хезболла не раскрыла точных цифр, очевидно, что многие из ее рядовых членов получили ранения в результате взрывов.

В целом, ракетный удар и взрывающиеся устройства указывают на существенное проникновение Израиля в критически важные сети управления и контроля Хезболлы. Группа никогда не была так уязвима или компрометирована.

Хезболла поклялась отомстить Израилю. Их репутация зависит от этого. Но на самом деле, какие у них есть варианты?

Не многим, судя по их недавним действиям.

Чтобы отомстить за смерть Шукра, 25 августа Хезболла запустила более 300 дронов и ракет по израильским целям, в том числе, по словам их лидера Хасана Насраллы, штаб-квартиру службы внешней разведки "Моссад" и подразделение 8200, службу радиоэлектронной разведки Израиля. Однако Израиль опроверг какие-либо существенные повреждения, и нет никаких доказательств, опровергающих это утверждение.

Многие из тех, кто нес взрывающиеся устройства, вероятно, были полевыми офицерами, местными опорами для ячеек бойцов, составляющих ядро сил Хезболлы. И теперь, по крайней мере, 2000 или больше, возможно, временно нетрудоспособны или хуже.

Сетевая связь, в которой пейджеры и рации сыграли важную роль, вероятно, отключена.

Шпионы Хезболлы, должно быть, ломают голову над тем, как это произошло.

Даже если принято решение отомстить Израилю, как можно передать приказ вниз по цепочке, и кто сможет или захочет его выполнить?

Конфликт на границе уже обходится Хезболле дорого, и они признают потери более 400 бойцов с прошлого октября по сравнению с примерно 250 потерянными во время гораздо более напряженной 34-дневной войны с Израилем в 2006 году.

Хезболла продолжает демонстрировать храбрость, обещая продолжать наносить удары по израильским целям, пока продолжается конфликт в Газе.

"Мораль остается высокой, и раненые вернутся на фронт", - сказал "поддержник Хезболлы" CNN, ожидая новостей о состоянии друга в больнице.

Хезболла загнана в угол. Израиль больше не заинтересован в низкоинтенсивном конфликте на своей северной границе и прибегает к все более радикальным, потенциально эскалационным мерам. Хезболле не много, чем можно остановить Израиль или отомстить.

Мир наблюдает, как Хезболла борется с последствиями своих действий после недавних атак на их сети управления и контроля. Уязвимость Хезболлы стала очевидной для всего мира, с серьезным ущербом для их ракетного арсенала и систем связи.

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