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Разыскиваемый религиозный лидер, разыскиваемый ФБР, задержан на Филиппинах после напряженной конфронтации между правоохранительными органами и его сторонниками.

Апостол Аполло Карреон Киболой, филиппинский священник, разыскиваемый ФБР и местными властями по обвинению в сексуальных домогательствах и торговле людьми, был arrested в результате противостояния с полицией, длившегося несколько недель.

 and  Alex Stellmacher
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Создатель религии Царества Иисуса Христа Аполло Керрон Киболой преследуется из-за обвинений в...
Создатель религии Царества Иисуса Христа Аполло Керрон Киболой преследуется из-за обвинений в сексуальных домогательствах и торговле людьми.

Разыскиваемый религиозный лидер, разыскиваемый ФБР, задержан на Филиппинах после напряженной конфронтации между правоохранительными органами и его сторонниками.

Мировое сообщество пристально следит за развитием событий вокруг ареста известного проповедника, который на протяжении трех лет ускользал от правоохранительных органов в Филиппинах.

Министр внутренних дел Бенхур Абольос поделился в Facebook, что задержанный, известный как Киболои, самопровозглашенный "Божественно назначенный сын Божий" и основатель церкви "Царство Иисуса Христа" (КОЖЦ), был схвачен.

Национальные полицейские силы, а также четыре помощника Киболои были задержаны в южном городе Давао после добровольной сдачи, как сообщает Агентство новостей Филиппин (ПНА).

В 13:30 по местному времени (01:30 по восточному времени) задержанным был дан 24-часовой ультиматум покинуть обширный комплекс церкви площадью 30 гектаров (75 акров). Они подчинились через четыре часа, согласно ПНА.

Военная авиация переправила заключенных из Давао в штаб-квартиру национальной полиции в Маниле к воскресной ночи, как сообщает ПНА.

Директор Полицейского регионального управления 11, бригадный генерал Николас Торре III, сказал: "Я ценю его решение признать закон. Я также благодарю членов и последователей КОЖЦ за сотрудничество. Я надеюсь, что это станет началом исцеления".

Полиция пыталась арестовать проповедника и пятерых подозреваемых в ходе рейда, начатого более двух недель назад в Давао.

С почти 2000 офицерами, окружающими комплекс церкви, Киболои, как считалось, скрывался. Его сторонники якобы бросали камни в офицеров и блокировали дорогу горящими шинами, заявил полицейский Давао.

Президент Фердинанд Маркос-младший выразил облегчение на пресс-конференции после ареста в результате значительной полицейской и военной операции. Он призвал к соблюдению процессуальной законности и прозрачности, гарантируя, что все причастные будут привлечены к ответственности.

Адвокат Киболои, Израилето Торреон, заявил, что его клиент сдался, чтобы прекратить продолжающуюся беззаконию внутри комплекса КОЖЦ, как сообщает государственный вещатель ПТВ.

В 2021 году США выдвинули обвинения против 74-летнего проповедника и его сообщников в организации сети торговли людьми, которая принуждала девушек и молодых женщин к сексуальным актам под угрозой "вечного проклятия" в течение почти 15 лет. Киболои отверг все выдвинутые против него обвинения.

Кроме того, обвинение утверждает, что Киболои руководил схемой трудовой торговли, обманом доставляя членов церкви в США с помощью поддельных виз и принуждая к взносам в фиктивный благотворительный фонд в Калифорнии, согласно американским прокурорам.

Киболои основал церковь "Царство Иисуса Христа" в 1985 году, достигнув популярности в период расцвета телеэвангелизма в Филиппинах, в основном католической стране.

Миллионы последователей проживают в Филиппинах, с заявлениями о семи миллионах во всем мире. Церковь управляет различными бизнесами, включая колледж, курорт и средства массовой информации, как указано на ее официальном сайте.

Киболои поддерживал тесные отношения с бывшим президентом Филиппин Родриго Дuterte, который часто появлялся на медиасети, аффилированной с церковью, во время своего срока в качестве мэра Давао, центра спорной антинаркотической кампании Дутерте, которую правозащитные группы утверждают, что привела к многочисленным внесудебным убийствам.

Арест Киболои в Филиппинах привлек всемирное внимание, с множеством стран, выражающих интерес к этому делу из-за серьезных обвинений.

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