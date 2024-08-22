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Разрушительная речь охранников ХАМАСа на собрании Демократической партии в США

На собрании Демократической партии в США родители пленника, удерживаемого Хамасом, продемонстрировали сильное волнение, повествуя о многочисленных мужчинах и женщинах, похищенных из Израиля более 10 лет назад. В среду (по местному времени) родители Герша Голдберга-Полина поднялись на сцену в...

 and  Viktoria Klein
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Разрушительная речь охранников ХАМАСа на собрании Демократической партии в США

Мама плакала, вспоминая об похищении своего сына во время жестокого нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября, в результате которого 251 человека были увезены в сектор Газа. "Среди заложников семь американских граждан, и один из них - наш дорогой", - сказала Рэйчел Голдберг, тронув многих присутствующих своей речью. Ее сын был веселым парнем с отличным чувством юмора. "Он без ума от футбола, обожает музыку и музыкальные фестивали, и у него страсть к географии".

Отец призвал к перемирию между Израилем и ХАМАСом и обратил внимание на отчаянное положение в секторе Газа. Как сказал Джон Полин, палестинская территория тонет в отчаянии из-за военного ответа Израиля на нападение ХАМАСа. "В игре страданий нет победителей".

Эмоциональное появление родителей совпало с интенсивными глобальными усилиями по установлению перемирия и освобождению заложников в секторе Газа. Кроме того, возле конференц-центра в Чикаго прошли антиизраильские демонстрации. Несколько делегатов, поддерживающих палестинцев, критиковали возможность выступления родителей Херша Голдберг-Полина, но на конференции не было запланировано выступления американо-палестинского голоса.

Отец призвал к мирному решению конфликта между Израилем и ХАМАСом, умоляя: "Нам нужно говорить о мире и прекращать этот бессмысленный конфликт". Несмотря на критику, некоторые протестующие возле конференц-центра начали скандировать: "Дайте им говорить, дайте родителям Херша рассказать свою историю отчаяния".

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